Gozdovi so brez  gob, ne vemo, kaj se  dogaja

LJUBLJANA, CELJE – Otroci rastejo kot gobe po dežju, pravi starodavni rek, ki pa bo očitno moral v pozabo. Gobe najbolj rastejo jeseni. »Gre za po vseh merilih najbolj primerno klimo za rast gob v vseh letnih časih, dovolj je vlage in hkrati ni prehladno,« poudarja tajnica Mikološke zveze Slovenije, velika strokovnjakinja in determinatorka Ana Ivanovič iz Celja.



»Toda gozdovi so prazni, ne vemo, kaj se dogaja,« je povedala pred dnevi. Lahko bi si mislili, spet ena gobarska, a izkazalo se je, da skrb ni iz trte izvita. Tudi nemški časnik Bild je denimo 2. oktobra objavil članek s pomenljivim naslovom: Gozdovi so prazni. Gobarji sprožili alarm.



Strokovnjaki ugibajo, ali je za pomanjkanje gob na nekaterih območjih morda kriva poletna suša, a po podatkih agrometeorološke službe letos ni mogoče govoriti o hudi suši, ampak tu in tam le o nižjih pretokih rek in rahlem znižanju podtalnice. Suša je letos močno prizadela le vinograde v Istri, povsod drugod pa je letina izvrstna.

