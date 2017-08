Gozdna simfonija s kamni in palicami

Aktivno družinsko preživljanje prostega časa na prostem je bil izziv za Javni zavod Ratitovec in Mladinski center Železniki. Lokostrelci iz kluba Einsenr iz Železnikov so zavarovali strelišče in strokovno vodili streljanje v tarče. Smo poizkusili, in ko smo skoraj ustrelili kozla, ki je prišel mimo, odnehali. Raje smo se podvizali do pravljičarke Karle B. Rihtaršič, ki je s pripovedovanjem orisala vso čarobnost pravljičnega sveta s svojimi lutkami iz preje. Nato se je začelo glasbeno izobraževanje, a nas Christina Thaler ni posadila za inštrumente lokalnega pihalnega orkestra, ampak smo morali z otroki v gmajno in nabrati palice, listje in kamenje. Godli smo lahko s priročnimi inštrumenti, bilo je nadvse zabavno. Le eden od malih muzikantov se je opravičil med izvajanjem gozdne simfonije, saj se je s kamnom usekal po prstu. Komaj je otročad zajela sapo, že smo šli po bregu navzgor, po učni gozdni poti, kamor nas je povabil lovec Klemen Fojkar. Odkrivali smo sledi gozdnih živali in pozdravili pastirja Staneta Hudolina, ki ima na skrbi skoraj sto kravic na Soriški planini.

Prijetna počitniška avantura na Soriški planini.

Animatorkam mladinskega centra, ki vse leto izvajajo programe za otroke in mladostnike na svojem koncu, je vsake toliko ponagajal planinski klovn, ki smo ga spoznali že v akciji Rdečih noskov – klovnov zdravnikov kot dr. Aleksandra Smerkelja. Med milnimi mehurčki, ki so švigali po planini, je klovn, brez oprave je znan kot David Dolamič, otrokom izdeloval iz balonov kužke, sablje, kape in cvetlice, tako da je vsakdo domov poleg izjemno prijetne planinske izkušnje vzel še zanimiv spominek, če že prej ni z akrilnimi barvicami poslikal svojega kamna ali izdelal zaznamka za svojo najljubšo knjigo.