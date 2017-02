Govorice: Pop TV in Kanal A na prodaj, znano podjetje naj bi kupovalo

LJUBLJANA – Zadnje mesece je Pro plus dvignil veliko prahu z uvajanjem nadomestila za svoje programe. Dogovor je sklepal neposredno s ponudniki TV-storitev, ki so stroške v več primerih prevalili na uporabnike svojih storitev. Eden večjih operaterjev tega ni storil, namreč Telemach. Na vprašanje, ali bodo dvignili cene, odgovarjajo: »Telemach namigovanj ali ugibanj glede povišanja cen paketov ne komentira, saj javnost o vseh odločitvah vedno pravočasno obvestimo.«

So pa v zadnjem času vse glasnejše govorice, da se Telemach pripravlja k prevzemu Pro plusa. Telemach tega ne zanika: »O namigovanjih in ugibanjih o potencialnih lastniških spremembah v medijski hiši Pro Plus ne moremo podajati odgovorov, saj morebitne tovrstne odločitve niso v naši pristojnosti.«

Govorice smo preverili tudi pri Pro plusu, kjer so nas usmerili na družbo CME. Vprašanja (ali je Pro plus na prodaj, ali so v pogovorih s Telemachom in ali se pogovarjajo o prevzemu Pro plusa, ali niso v pogovorih s Telemachom o prodaji Pro plusa oz. ali so s kom drugim) smo poslali, odgovor, pod katerega je bil podpisan Mark Kobal, pa je bil precej kratek: »Govoric ne komentiramo.«