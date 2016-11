Govoreči maček Tom še prinaša milijone

LJUBLJANA – Ivu Boscarolu, direktorju in solastniku Pipistrela, ki je pred dnevi skupaj s predstavniki kitajskega podjetja Sino Group predstavil partnerski projekt, vreden 350 milijonov evrov, je uspel še en veliki met. Na letošnji lestvici 100 najbogatejših Slovencev je namreč z lanskega 72. mesta s hčerko (ta je solastnica Pipistrela) skočil na 19. mesto. Kot so ocenili ustvarjalci revije Manager, ki je tudi letos sestavila lestvico, se je Boscarolu vrednost njegovega premoženja od lani povečala skoraj trikratno. Zasluga za to gre predvsem konec oktobra sklenjenemu poslu s kitajskim partnerjem, po katerem se je potencialna tržna vrednost Pipistrela dvignila na 50 milijonov evrov.



Svoj položaj na lestvici je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšal tudi Joc Pečečnik. Njegovo premoženje je ocenjeno na 255 milijonov evrov. Je namreč 90-odstotni lastnik skupine Interblock, proizvajalca naprav za igralnice. Kot nam je povedala odgovorna urednica Managerja Vita Cajnko Javornik, je bil Pečečnik na vseh desetih lestvicah najbogatejših Slovencev najmanj med prvimi 20, največkrat pa celo med prvimi desetimi. »Podjetje v zadnjih letih izjemno raste,« pravi sogovornica, pri čemer nikakor ne gre spregledati podatka, da je od leta 2007 vrednost Pečečnikovega premoženja zrasla za kar 176 odstotkov.



Na tokratno lestvico se vračajo nekateri posamezniki in posameznice, ki so s prejšnjih izpadli. Med najzanimivejšimi omenimo Alenko Žnidaršič Kranjc (Skupina prva in Deos), ki se je Slovenci najbolj spomnijo tudi kot nepopustljive nadzornice Luke Koper, tu pa so še Igor in Tanja Skaza (Plastika Skaza), Uroš Merc (Bisol), Jože Udovič (Rem), Marjan in Marija Bevk (Bemir in Merin International) ter Helena Drašković (Magistrat International).

Grafika: S. N.

Govoreči maček še kar kraljuje



Med prvimi desetimi najbogatejšimi ne gre spregledati niti ustanovitelja Studia Moderna Sandija Češka. Po predlanskem padcu premoženja so se enake smernice nadaljevale še lani. Leta 2014 se je tako lahko pohvalil s 390,7 milijona evrov, lani le še s 271 milijoni, na letošnji lestvici pa je s 184 milijoni evrov pristal na petem mestu oziroma je padel za tri mesta. S precejšnjim povečanjem premoženja (58 odstotkov) od lani pa je lahko zadovoljen Igor Akrapovič, ki je letos tako pristal na osmem mestu oziroma od lani napredoval za kar šest mest.



Na samem vrhu, tako kot lani in predlani, še naprej kraljujeta Iza in Samo Login iz podjetja Outfit7, ki mu je na svetovnem trgu uspelo s preprosto mobilno aplikacijo, v kateri glavni lik igra animirani maček Tom, ta zna ob dotiku uporabnika presti od ugodja. »Milijarderja še nista,« pravi Cajnko Javornikova in pojasni, da je vrednost njunega premoženja od lani padla z 855 milijonov evrov na 699 milijonov evrov, a ne zato, ker bi se jima res tako zmanjšalo premoženje ali da bi, denimo, slabše poslovala, ampak ker so imeli letos lahko prvič bolj celovito bilanco podjetja in so ga tako lahko ovrednotili po njihovi ustaljeni metodologiji. Njuno podjetje ima še vedno zelo dobre rezultate in raste tako po dobičkih kot tudi po prihodkih. Deli tudi bogate dividende. Kako dobro gre dejansko podjetju, priča podatek, da je med 100 najbogatejšimi Slovenci poleg njiju še pet večjih solastnikov Outfita 7 (najdemo jih na četrtem, 12., dvakrat na 17. in enkrat na 49. mestu). Pri zakoncih Login je zanimivo to, da sta še vedno precej skrivnostna glede dobrodelne fundacije v Liechtensteinu, kamor sta prenesla 55-odstotni delež. Čeprav zakonca, kot nam je povedala sogovornica, še vedno pravita, da z njo nimata nič, javno dostopni podatki kažejo nasprotno.



Mirko Tuš se je poslovil



Na letošnji lestvici boste težko našli trgovca Mirka Tuša, ki je bil prva štiri leta, do vključno leta 2010, najbogatejši Slovenec. Kot pravijo ustvarjalci revije, je že bilanca njegovega Tuš Holdinga za leto 2014, ki jo je skrival pred javnostjo do letošnje pomladi, namreč razkrila katastrofalne rezultate. So pa toliko bolj spodbudni rezultati rasti premoženja tistih najbogatejših. »Vrednost premoženja je od lani zrasla štiri petini ljudi na letošnji lestvici 100 najbogatejših. Prag za uvrstitev na lestvico se je zato dvignil za 2,5 milijona evrov, na 17,6 milijona evrov. Skupna vsota premoženja vseh 100 pa je enaka kot lani, 4,6 milijarde, vendar samo zato, ker smo zaradi pridobljenih natančnejših podatkov znižali lanska vrednotenja nekaterih z zgornjega dela lestvice, vključno z lastniki Outfita7,« še pojasnjujejo ustvarjalci omenjene revije.