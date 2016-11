Gostinci, ki bi delali mimo zakona in dvignili cene, so dobili tak SMS

DOMŽALE – Potem ko so se nekateri domžalski gostinci dogovarjali za kartelni sestanek, so v ponedeljek popoldne, malo pred začetkom sestanka, vse skupaj odpovedali.

Kot poroča spletni portal domzalec.si, so povabljeni gostinci po objavi namere, da naj bi skupno dvignili cene gostinskih storitev, dobili esemes, v katerem se organizator sicer zahvaljuje za čas, vendar pa »krog ni sklenjen, zato je sestanek brezpredmeten in ga ne bo«. Avtor sporočila predlaga, da bi se lahko vseeno dobili vsaj enkrat letno, da bi se spoznali in v drugačnih okoliščinah morda o čem dogovorili.

O kartelnem sestanku naj bi bila obveščena večina domžalskih gostincev. Sestanek je menda sklicala znana gostilna, ki bi rada povišala cene svojih storitev, vendar pa pri tem ne bi bila rada osamljena. Na enem od predhodnih sestankov se jih je že sestalo šest in se združilo.