Gospodinjstva trošijo več, BDP navzgor za 2,7 odstotka

LJUBLJANA – Zmerna rast gospodarske aktivnosti se nadaljuje. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je v tretjem četrtletju po prvi oceni statističnega urada na letni ravni realno zvišal za 2,7 odstotka. K rasti še naprej ugodno prispeva zasebno trošenje gospodinjstev, prav tako izvoz, katerega rast pa se upočasnjuje.

BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, je šel medtem v primerjavi z drugim četrtletjem navzgor za en odstotek, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za tri odstotke. V dosedanjih treh četrtletjih leta 2016 se je obseg BDP povečal za 2,6 odstotka.

Umirjanje

Izvoz se je v tretjem četrtletju okrepil za 5,4 odstotka, uvoz pa za 4,5 odstotka. »Stopnje rasti tako uvoza kot izvoza so bolj umirjene kot v preteklem četrtletju, podobne smo imeli v drugi polovici leta 2015 in v prvem četrtletju letos,« je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Romana Korenič iz statističnega urada.

Zaradi višje stopnje rasti izvoza kot uvoza se je zunanjetrgovinski presežek povečal in h gospodarski rasti prispeval 1,1 odstotne točke.

Brez presenečenj

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju povečalo za 1,8 odstotka, predvsem na račun končnega trošenja (+ 2,5 odstotka), medtem ko so se bruto investicije zmanjšale za 0,4 odstotka.

Zasebno trošenje gospodinjstev se je v tretjem četrtletju povečalo za 2,6 odstotka. Statistiki opažajo rast v vseh skupinah izdatkov gospodinjstev, največjo pa za trajne proizvode, kot so avtomobili, pohištvo in večji gospodinjski aparati.

»To ni presenečenje,« je dejala Koreničeva in dodala, da gospodinjstva povečujejo izdatke za trajne proizvode že dve leti in v preteklih četrtletjih so bile te stopnje rasti celo višje.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju zmanjšale za 3,6 odstotka. K temu padcu je najbolj prispevalo zmanjšanje investicij v zgradbe in objekte za 12,4 odstotka. Še večji padec bruto investicij v osnovna sredstva so ublažile investicije v opremo in stroje, ki so se povečale za 6,6 odstotka.