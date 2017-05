Gospodarstvo zeleni: neto čisti dobiček zrasel za več kot 1,3 milijarde

LJUBLJANA – Slovenske gospodarske družbe so lani ustvarile 3,187 milijarde evrov neto čistega dobička, ki predstavlja razliko med čistim dobičkom in čisto izgubo podjetij. Skupni prihodki subjektov, ki so dolžni javno objaviti svoje poslovne izide, so dosegli 84,617 milijarde evrov, število zaposlenih pa je zraslo na skoraj 460.000, kažejo podatki Ajpesa.

Kot je na današnji novinarski konferenci Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) povedal vodja njenega sektorja za statistiko in informiranje Marjan Širaj, je slovensko gospodarstvo lani kot celota pokazalo dobro sliko. Rezultati so po posameznih dejavnostih sicer različni, a je mogoče poslovanje družb v povprečju znova oceniti kot dobro.

65.603 gospodarske družbe, ki so posredovale svoje poslovne rezultate, so lani prihodke povečale za 3,528 milijarde evrov, odhodke pa za 2,189 milijarde evrov. Rezultat sta čisti dobiček podjetij z dobičkom v višini 4,302 milijarde evrov (leta 2015 3,791 milijarde evrov) in čista izguba podjetij z izgubo v višini 1,115 milijarde evrov (leta 2015 1,913 milijarde evrov).

Neto čisti dobiček se je povečal za 1,309 milijarde evrov, kar v primerjavi z letom 2015 predstavlja 69,7-odstotno rast. Po Širajevih besedah so k skupni rasti slovenskega gospodarstva največ prispevala mikro in srednja podjetja, čeprav paradni konj ostajajo velike družbe, med njimi predvsem izvozniki.