Gorjanci so izpraznjeni, prepovedano zalivanje in polnjenje bazenov

NOVO MESTO – Čeprav je zadnji dež nekoliko osvežil izsušeno dolenjsko pokrajino, tudi travniki so ozeleneli, pa to deževje ni bilo dovolj, da bi se obnovili viri pitne vode. Nekateri so namreč že dodobra čutili posledice letošnje dolgotrajne suše. Tako imenovana izpraznitev Gorjancev se kaže v tem, da sta na primer že pred nekaj tedni usahnila slovita izvira na Gorjancih, Gospodična, znana po legendi o pomlajevalni moči vode, in Minutnik, eden od redkih slovenskih zaganjalnikov (ko voda priteka na dan v različnih časovnih intervalih), kar je jasen znak, da je primanjkuje.

Tako zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov še vedno velja ukrep racionalne rabe pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. Ukrep je pred enim mesecem izdala Komunala Novo mesto, ki na tem območju upravlja skupaj 18 vodnih virov.

Letošnje sušno leto lahko primerjamo z letom 2011, ki je bilo res kritično.



Do preklica je še vedno prepovedano s pitno vodo zalivati vrtove, prati avtomobile in polniti bazene, prepoved pa bo zagotovo veljala vse do prvega večjega deževja. Letošnje sušno poletje spada glede na oskrbo s pitno vodo med bolj kritična leta, primerjamo ga lahko z letom 2011, da se bodo zaloge res obnovile, pa bi ob deževju pripomogla s snegom bogata zima.

Sistem je počepnil

»Poraba vode je v zadnjih dveh mesecih za petino višja od povprečja preostalih let, za 30 odstotkov pa je višja od porabe v zimskih mesecih. Vode v tem času sicer ni zmanjkalo, se je pa zgodilo, da je sistem počepnil v kritičnih momentih dneva, to je dopoldne med šesto in drugo uro, ko dela industrija, ter zvečer, ko so ljudje zalivali vrtove. Takrat so se izpraznili nekateri vodohrani, ponoči pa se se spet napolnili. Manjši vodohrani so bolj ranljivi, tem smo vodo dovažali tudi z avtocisternami, da so se popravili. To stanje je zdaj stabilizirano, so pa k večji porabi zagotovo pripomogla tudi dela na vodovodnem omrežju. Tako smo lani in v začetku letošnjega leta gradili prvi del projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, s katerim je bila odpravljena tudi motnost vode na obeh osrednjih sistemih Jezero in Stopiče, tako da letos ukrepi obveznega prekuhavanja vode niso več potrebni, v drugem delu, ki se gradi letos in bo končan 2018., pa gradimo 40 kilometrov novih vodovodov in štiri nove vodohrane, kar bo občutno izboljšalo varnost vodooskrbe. Bistveno bomo namreč povečali kapacitete, a gradnja zahteva določen odvzem vode za polnjenje novih odsekov in izpiranje cevovodov, tudi zato povečana poraba,« je pojasnil Istok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe pri novomeški Komunali, in dodal, da so se julija zaradi suše izpraznili Gorjanci in se je zmanjšala izdatnost vseh vodnih virov v okolici.

V Brusnicah je vodni vir upadel za polovico, prav tako so se zmanjšali vodni viri Hrastje (Kamnišček), Cerovi log in Javorovica, izpad teh vodnih virov pa so pokrivali iz vodovodnega sistema Jezero, kar je bila za ta vir dodatna obremenitev. In upad vodnih virov pod Gorjanci se še vedno pozna, manjkajoče deleže nadomešča vodni vir Jezero.