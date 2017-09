Goranova Maja na tribuni, župan Janković v prvi vrsti

Navijači so si dali duška in navijali za svoje junake. Foto: Drago Perko

ISTANBUL – »Evropsko prvenstvo je uspešno, pogrešamo pa več gledalcev. Ni jih, to je bolna točka tega tekmovanja,« je včeraj dopoldne za Slovenske novice razlagal Predrag Bogosavljev, visoki funkcionar Fibe, svetovne košarkarske zveze. Srečali smo ga v dvorani, zaželel nam je srečo v obračunu z Latvijo. Očitno je pomagalo. A ga ni povsem potolažilo: sam in njegovi šefi v Fibi so v Turčiji vendarle pričakovali več ljudi. Tudi Slovencev ni toliko, kot jih je bilo npr. leta 2010. Takrat je na svetovnem prvenstvu za reprezentanco navijalo blizu 4000 gledalcev, proti Latviji se jih je v torek zbralo okoli 400, morda 450, več prav gotovo ne. Drugi časi, druga reprezentanca. »Včasih se mi zdi, da nam še vedno ne verjamejo. Da smo simpatični, da igramo dobro. Morda smo res bolj cenjeni na tujem kot doma,« nam je v pogovoru zaupal Miljan Grbović, kondicijski trener slovenskih košarkarjev in velik zaupnik selektorja Igorja Kokoškova. Vsi so dokazali, da zmorejo. Kdor je bil v Turčiji, je imel kaj videti. Kot se za košarkarsko priložnost spodobi, ni smel manjkati župan Ljubljane Zoran Janković (z njim je bil v dvorani tudi eden od dveh sinov), ki mu je tik ob parketu družbo delalo vodstvo Košarkarske zveze Slovenije s predsednikom Matejem Erjavcem na čelu. Ta se je moral po zmagovitem vikendu zaradi službenih obveznosti vrniti v Slovenijo.

