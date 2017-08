Godli so ves dan, nato pa še zvečer

Grad Podsreda, skrit v varnem zavetju kozjanskih gozdov, že krepki dve desetletji poleti odpre vrata glasbenikom iz domačih in tujih logov. V sklopu Glasbenega poletja se je za debelimi zidovi, ki v pasjih julijskih in avgustovskih dneh poskrbijo za znosen hlad, zvrstilo šest glasbenih seminarjev, ti že od leta 1995 privabljajo mlade, ki želijo izpopolniti svoje znanje ali že kar mojstrstvo.

Enotedenski seminarji, ki se končajo s koncertom v grajskem atriju, so odlična priložnost za spoznavanje z novimi profesorji, tehnikami pa seveda tudi mladimi glasbenimi kolegi.

Sedem ur na dan

Kot nam je povedala Valerija Slemenšek iz zavoda Kozjanski park, ki Glasbeno poletje organizira, se je letošnjih šestih seminarjev udeležilo 44 glasbenikov iz Slovenije, Italije in Srbije, muzicirali pa so na klarinetu, flavti, trobenti, tubi, saksofonu in violončelu. »Seminar za vsak posamezni inštrument traja en teden, glasbeniki, tudi profesorji, pa na gradu tudi bivajo. Sami si lahko izberejo prostor, kjer bodo vadili, učne ure s profesorji pa potekajo v veliki renesančni dvorani,« pravi Slemenškova. Profesorica Karmen Pečar, ki vodi seminar violončela, pa dodaja, da poleg ene ure pod vodstvom profesorja mladi glasbeniki vadijo še nekaj ur, zvečer pa jih čaka skupna vaja z ansamblom, na kateri pripravljajo program za zaključni nastop: »Tako igrajo tudi šest, sedem ur na dan, tako da so dnevi res polni glasbe.«

44 glasbenikov se je udeležilo letošnjih seminarjev.

Nadarjeni 11-letnik

Seminarji niso namenjeni začetnikom, temveč glasbenikom, ki pridejo z jasnim ciljem in željo po delu in izpopoljevanju. »To niso glasbene počitnice, temveč trdo delo. K nam prihajajo vrhunski domači in tuji profesorji in mednarodno uveljavljeni koncertanti, ki z udeleženci delajo individualno, tako da so seminarji res na visoki ravni,« pravi profesor Andrej Zupan, umetniški vodja Glasbenega poletja v Podsredi, ki vodi seminar klarineta. Udeleženci so v povprečju stari od 15 do 25 let, torej imajo precej izkušenj in znanja, vselej pa se najde tudi kakšen mlajši talent. Letos je izstopal 11-letni violončelist Leonard Razboršek iz Ljubljane, ki je po Zupanovih besedah pri svojih letih že pokazal izjemno glasbeno znanje in zrelost.

Julij in avgust sta na gradu Podsreda res povsem v znamenju glasbe. Poleg učnih ur s profesorji in neskončnega samotnega muziciranja po sobanah in zaključnih koncertov udeležencev koncerte pripravijo tudi profesorji, poleg že omenjenih Pečarjeve in Zupana še flavtistka Nataša Paklar, trobentač Jure Gradišnik, tubist Uroš Vegelj, saksofonista Jovan Loka in Oskar Laznik ter pianist Tadej Horvat, ki na seminarjih deluje kot korepetitor.

»Grad je v dneh seminarjev povsem njihov. Muzicirajo, kjer jim ustreza, kar je zanimivo tudi za naključne obiskovalce gradu, ki so tako deležni svojevrstne glasbene spremljave pri ogledu. Poprosimo jih le, naj bodo uvidevni do vadečih glasbenikov,« pove Slemenškova.

Nova prijateljstva

Muzicirajo, kjer jim ustreza, kar je zanimivo tudi za naključne obiskovalce gradu, ki so tako deležni svojevrstne glasbene spremljave pri ogledu.

Udeleženci pravijo, da poleg neprecenljivega znanja, ki ga pridobijo na seminarju, navsezadnje ni tako preprosto priti do najboljših profesorjev, v Podsredi pridobijo tudi druge izkušnje in predvsem nova prijateljstva. Organizator jih pelje tudi na enodnevni izlet po Kozjanskem parku, vendar so nekateri tako zavzeti, da raje vadijo, kot se potepajo naokrog. Tako so se letos prav vsi trobentači in tubisti izletu odpovedali, češ da nimajo časa.

Glasbeni svet je očitno res nekaj posebnega. Nič nenavadnega ni, če po večerji, po dolgem dnevu in urah igranja, učenci in učitelji sedejo skupaj in še kaj zaigrajo. Kakšen večer se je iz gradu slišalo glasbo tudi do desetih ali še dlje.