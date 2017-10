Gobarji, pozor! V slabem mesecu več kot 90 zastrupitev, tudi z zeleno mušnico

LJUBLJANA – So tudi vaša spletna omrežja preplavile fotografije gob, ki jih v teh dneh nabirajo gobarji? Če ste mislili, da se čas gobarjenja počasi izteka, pa izkušeni pravijo, da bodo gobe najbolj rasle v prihodnjih dneh, ko se približuje oktobrska polna luna, ki je znana tudi kot gobja luna.

Da je letos letina gob dobra, zaznavajo tudi v okviru informativno-konzultativne dejavnosti Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, kjer so po besedah Damjana Grenca od 11. septembra do 2. oktobra 2017 zaznali 91 primerov zastrupitev z gobami. »Večinoma je pri prizadetih šlo za prehodne prebavne težave. Pri dveh primerih smo zaradi suma na zastrupitev z zeleno mušnico uporabili protistrup,« je pojasnil.

Od bruhanja do smrti

Če niste prav velik poznavalec gob in vas bo ob vsem skupaj zamikalo, da zavijete v gozd, da tudi sami napolnite svojo košarico, velja opomniti, da naberite le tiste, za katere ste prepričani, da so užitne. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje pišejo, da je v Sloveniji približno 3000 vrst gob, med temi je kakšnih 200 strupenih. Učinki strupenih snovi v gobah so lahko različni in segajo od prebavnih motenj in blagih zastrupitev do smrti pri hujših.

»Vzrok za zastrupitev je velikokrat zamenjava strupene gobe z užitno zaradi podobnosti v barvi in splošni morfologiji, kar predstavlja 95 % vseh vzrokov za zastrupitev. Vsaka strupena goba vsebuje enega ali več strupov, ki so lahko razvrščeni v skupine glede na fiziološke in klinične učinke, tarčni organ in potreben čas (latentni čas) za pojav simptomov in znakov po zaužitju. Na resnost zastrupitve vplivajo tudi zaužita količina, letni čas, geografsko območje, na katerem je gliva zrasla, način priprave in individualni odziv na strupe.«

Kakšni so prvi simptomi?

Večina zastrupitev z gobami se začne s slabostjo, bruhanjem in drisko. Ob tem svetujejo, da če se pojavijo težave po zaužitju gob, se posvetujte z zdravnikom, ki bo ocenil, ali je potrebna ambulantna ali hospitalna obravnavo. »Večina zastrupitev z gobami se začne s slabostjo, bruhanjem in drisko. Pravočasna prepoznava zastrupitve z zeleno mušnico je za bolnika odločilna, saj tovrstna zastrupitev zahteva takojšno odločno specifično ukrepanje, drugače od zastrupitve z drugimi strupenimi gobami, ki povzročajo le prebavne motnje in težave običajno spontano izzvenijo ali pa so potrebni le simptomatični ukrepi.«

Prvi simptomi se pokažejo že kmalu, znotraj dveh ur po zaužitju gob, pri zaužitju zelene mušnice pa po najmanj šestih urah. » Shranimo tudi morebitne ostanke gob, prav tako tudi izbljuvano vsebino želodca zaradi morebitne identifikacije trosov in pomoči zdravniku, ko se odloča o zdravljenju.«