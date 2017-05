Gluha mati domovina

Največkrat se vse skupaj začne z vlogo za pridobitev slovenskega državljanstva. In velikokrat sledi negativno mnenje ustreznega organa, ki deluje pri vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.



Zgodba Ivice K.



»Živim na meji Prezid-Babno Polje (zadnja hiša, par metrov od mejnega prehoda), zato so stiki s Slovenijo vsakodnevni. Rojen sem v Postojni in srednjo šolo sem končal v Ljubljani. V družini govorimo po domače, kot se tukaj reče, to pa je pravzaprav slovenščina. Ohranjam jo z druženjem v slovenskih društvih in tudi z branjem literature, tako da nimam težav niti s pisanjem,« v vlogi za pridobitev slovenskega državljanstva zapiše Ivica K., star nekaj čez 40 let, zaposlen kot duhovnik pa tudi kot predavatelj – docent na Protestantskem sveučilištu v Osijeku. Tudi nagrado za prostovoljca leta je že dobil, in sicer za revitalizacijo divjega petelina v hrvaških in slovenskih dinaridih.

