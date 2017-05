Gledate Planet TV? Potem boste odprli denarnico

LJUBLJANA – Potem ko televizijska programa Pop TV in Kanal A od sredine januarja ne oddajata več prek prizemne mreže oddajnikov, naj bi jima zdaj sledil tudi Planet TV. Po neuradnih podatkih Žurnala je namreč nekaterim operaterjem že poslal odpoved pogodbe o prenosu programskih vsebin. Odpovedni rok naj bi se iztekel še ta mesec.

Po teh informacijah naj bi odpoved dobil tudi vsaj eden izmed velikih štirih operaterjev (to so Telekom Slovenije, Telemach, T-2 in A1). Odpovedni rok se izteče še pred koncem maja, neuradno že prej kot v tednu dni.

Ali bo tudi Planet TV odklopil prizemno oddajanje in kdaj, glede na to, da so odpovedali le nekaj pogodb, še ni jasno, dodaja portal.

Na Planet TV teh informacij niso zanikali. »Podrobnejših informacij vam ne moremo posredovati, ker so pogajanja še v teku,« so odgovorili na vprašanje.

Medijska hiša Pro Plus se je sredi januarja odločila, da programov Pop TV in Kanal A ne bo več oddajala prek prizemne mreže oddajnikov, tako da sta od tedaj dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oziroma satelitske televizije.

Pro Plusovi televizijski programi Pop TV, Kanal A, Kino, Brio in Oto ter vsi kanali v HD-različici so tako od 16. januarja na voljo izključno prek tistih ponudnikov kabelskega omrežja in IPTV-omrežja ter satelitske televizije, ki so se odločili za distribucijo njihovih vsebin v svojem sistemu, Pro Plus pa se je z njimi dogovoril za plačevanje programov.

Po informacijah Žurnala si je Pro Plus za prihodnje leto izpogajal nadomestilo v višini od tri do štiri evre na naročnika (brez DDV), medtem ko je bila izhodiščna zahteva Planet TV en evro.