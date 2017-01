Gledališka vaja, ljubezen moja

Vaja dela mojstra, nas uči star slovenski pregovor. V zadnjem času se vedno pogosteje spomnim na ta modri nauk, ki so mi ga v nadobudno betico poskušali vbiti pametnejši in izkušenejši, dobri stari slovenski igralci. In igralke. Te še posebno, ker sem imel pač neizmerno srečo, da sem se lahko tako na akademiji kot kasneje v ljubljanski Drami od njih učil gledališke umetnosti in – predvsem – obrti. Nikoli ne bom pozabil Majde Potokar.



Ogromno je bilo napisanega o njej, pa še vedno mislim, da premalo. Ta velika dama slovenskega odra (in filma, televizije, radia) je bila predvsem velik človek, ki je svojo veličino izkazoval prav v ravnanju z malim človekom, to je (tudi) z mojo malenkostjo.



Nikoli ni bila profesorica igre na AGRFT, čeprav so jo tja nenehno vabili, bila pa je neizčrpen vir znanja in vedenja za vse, ki smo znali in zmogli prepoznati njen neverjetni dar za razlaganje nam takrat nerazložljivega.



Bila je izjemno topel, čuteč človek, neverjetno trdna v svojem prepričanju in vedenju, da resnično obvlada delo, ki ga opravlja. In opravljala ga je s fanatično pripadnostjo in neizmerno ljubeznijo. Velikokrat se spomnim, kako nas je, mlade in znanja željne študente igre (Branka Šturbeja, Iztoka Mlakarja, Bernardo Oman, Milana Štefeta, Violeto Tomič, Uroša Mačka, Marka Bobna, Jožeta Basaja, žal že pokojno Dejano Demšar in takrat je bil z nami tudi še Kondi Pižorn), po eni izmed vaj posadila za mizo v internem bifeju ljubljanske Drame,in nam začela mirno in tiho, vendar hkrati tako strastno in prepričljivo pripovedovati o gledališkem žitju in bitju, da smo jo kar požirali z očmi.



Imela je od Boga dano lastnost (poleg vulkanskega talenta), da je bila sila preprosta in neverjetno komunikativna. Vsakemu, s katerim se je spustila v resen pogovor ali pa v šankovski, priložnostni klepet, je vedno dajala občutek, da je v tistem trenutku zanjo najpomembnejši prav on, človek, s katerim v danem trenutku razpreda svoje misli. Zanjo so bili pomembni vsi. Enako, ne glede na položaj v družbi, kaj šele na funkcijo.



Posadila nas je torej za mizo, nam naročila pijačo in začela.



»No, ljubčki moji, kako je zdaj? Gre, je težko?« nas je pobarala. Nihče si ni upal kaj posebej razlagati, pa je ona nadaljevala.



»Veste, dragi moji, za igralca je pomembnih mnogo stvari. In ena od najpomembnejših je gledališka vaja.« In se je tako dobrodušno zasmejala, da nismo točno vedeli, kam pes taco moli.



»A ne bi bilo fino v gledališču, če ne bi bilo vaj in predstav, kaj?« je hudomušno nadaljevala in nas popolnoma zmedla.



»Hecam se, hecam,« je hitro razblinila naše trenutne dvome. »Vaje so lahko čudovita zadeva, če so ustvarjalne. No, kaj zdaj vadite?« Hiteli smo pripovedovati o Čehovu, o Treh sestrah in o naših vlogah. Sam sem bil dokaj glasen, zato me je – vsaj tako si domišljam – pobarala, naj ji povem, kako nameravam vlogo, ki mi je bila dodeljena, ustvariti.



Začel sem na dolgo in široko razlagati vse, kar so mi profesorji na akademiji povedali; govoril sem o psihološki podstati lika, ki naj bi ga upodobil, o socialnih elementih igre, pa o avtorju, pa o času nastanka dela, ki ga nameravamo uprizoriti, pa o... Pa me je kaj hitro ustavila.



»Veš kaj, poba, to je vse lepo in prav. Zdaj pa ti meni pokaži, kako boš to odigral!«



Bil sem zmeden, še bolj kot moji kolegi.



»No, bo kaj?« je prijazno rekla.



»Oprostite, kako to mislite, naj kar pokažem?« sem kar malce prestrašen komaj izdavil (ne vem natanko, ampak nekako se mi dozdeva, da sem jo vikal tistihdob, ne glede na to, da je že postajala moja tašča).



»Tako, lepo. Postavi se pred nas in odigraj. Saj besedilo znaš, a ne?« je bila vztrajna.



»A mislite kar tukaj, v bifeju?« sem se izmikal.



»Kar tukaj, ja, zakaj pa ne? In naj ti ne bo nič nerodno, igralčevo poslanstvo je pač v tem, da nastopa. Kjer koli. Brez sramu. No, le poskusi!« mi je tako spodbudno prigovarjala, da sem se ojunačil in začel – nastopati.



Pustila me je, da sem odplozal in odglumatal svoje.



»Čestitam, pogum velja. Vse preostalo je pa bolj tako tako!« je rekla. »Veste, dragi moji, eno je teorija, tu jih je veliko doma, nekaj čisto drugega je pa praksa, ko je treba to teorijo preliti v konkretna dejanja. Za to so pa več kot potrebne vaje, veliko dobrih, ustvarjalnih, raziskujočih vaj. Vsak igralec mora najprvo obvladati obrt, tehniko diha in glasu, dikcijo, odrsko gibanje prezenco, vedeti mora, kaj govori, komu so njegove besede namenjene, naučiti se mora farbati besede, jih napolniti s pristnim, čistim čustvom, saj le tako dobijo pravilen, poveden smisel. In naletijo na odziv tistih, ki nas hodijo gledat. Obrt, ljubčki moji, obrt, ta je hudičevo pomembna. Če se poleg nje rodi še umetnost, je pa to največ, kar lahko kot igralci in igralke dosežete!«



Potegnila je dim ravnokar prižgane cigarete globoko vase, srknila svojo legendarno kalevalo (tako je namreč poimenovala pijačo vecchio romagno, ki jo je oboževala), se nam nasmehnila, tako toplo in tako prekleto razumevajoče in prav nič pokroviteljsko, da smo bili kar nekaj centimetrov nad tlemi.



In imela je prav. Še kako prav. To sem spoznal kasneje, ko sem sam ustvarjal vloge na velikem odru ljubljanske Drame.



Brez popolnega obvladanja obrti v našem poklicu, tako kot v vsakem drugem, preprosto ne gre, če se še tako trudiš in napenjaš. In vedno znova prepoznavam srečo, ki se mi je nasmehnila v tistih čarobnih trenutkih druženja z našo Majdo. Hvala, malo tudi čisto moja gospa Majda. Slovenska igralka. Zapisano z velikim, z največjim I.