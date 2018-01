Glavina in Drobne Popovičeva ostali brez povišice

LJUBLJANA –Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je na današnji izredni seji sprejel predlog predsednice uprave SDH Lidije Glavina in članice uprave Nade Drobne Popovič za sporazumno odpravo decembra podpisanih aneksov k pogodbama o zaposlitvi, s katerima se jima je zvišala osnovna plača.

Kot so po seji sporočili iz SDH, je nadzorni svet nato potrdil tudi vsebino novih aneksov k pogodbama o zaposlitvi za predsednico uprave in članico uprave ter podelil pooblastila predsedniku nadzornega sveta SDH za njuno sklenitev. Nova aneksa vsebujeta določbo, da se fiksni del prejemkov (osnovna plača) vrne na raven pred povišanjem, so pojasnili.

Nadzorni svet SDH je aneksa k pogodbama o zaposlitvi Glavine in Drobne Popovičeve potrdil tik pred božično-novoletnimi prazniki na dopisni seji. Osnovno bruto plačo so jima zvišali za okoli 40 odstotkov na skoraj 15.500 oziroma nekaj manj kot 14.000 evrov bruto, kar je dvignilo precej prahu v javnosti in tudi v koaliciji.

Vlada je zato pretekli teden od prvega nadzornika Damjana Beliča zahtevala pojasnilo, Glavina in Drobne Popovičeva pa sta nato v ponedeljek sporočili, da se bosta odpovedali spornim aneksom. Belič je v torek dejal, da bo neodvisno od njune odločitve do roka pripravil poročilo za vlado.