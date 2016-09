Glave ne bodo letele, sodba Bavčarju bo spisana v »razumnem roku«

LJUBLJANA – Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je povedal, da sodba v zadevi Istrabenz ne bo napisana v za to določenem 30-dnevnem instrukcijskem roku, »bo pa napisana v razumnem roku«. Na napoved ministra Gorana Klemenčiča, da bodo v primeru zastaranja letele glave, pa je odgovoril: »Vsak naj ostane v mejah svojih pristojnosti.«

Po besedah Pogačnika sodnica senata, ki mora spisati sodbo v ponovljenem sojenju Igorju Bavčarju v zadevi Istrabenz, dela (tudi v svojem prostem času) in bo tudi v prihodnje storila vse, da »razprava o zastaranju zadeve ne bo postala realna opcija«. V tem trenutku tako po njegovem mnenju »ni razloga za paniko«.

Celotna zadeva je sicer po Pogačnikovih besedah zelo obsežna, zato sodba ne bo mogla biti napisana v za to priporočenem roku. »Bova pa sodnica in jaz poskrbela, da bo napisana v razumnem roku,« je dejal in dodal, da napredovanje zadeve spremlja ves čas.

Ostro nad ministra

Ostro se je odzval na torkove izjave ministra za pravosodje Klemenčiča, ko je dejal, da bo v primeru zastaranja storil vse, da bodo letele glave. Pogačnik je povedal, da ga je izjava presenetila, saj imamo v Sloveniji tri veje oblasti, med katerimi »ne obstaja nek hierarhični odnos«, pa tudi zato, ker Klemenčiča šteje za vrhunskega pravnika. Izjavo ministra je po Pogačnikovih besedah večina njegovih sodniških kolegov na okrožnem sodišču razumela kot napoved sankcij in ugotavljanja odgovornosti, za kar pa »v tem trenutku ni nobene realne podlage«.

Hkrati je poudaril, da minister za kaj takega niti pristojen: »Odgovornost znotraj sodne veje oblasti ugotavljajo po predpisanih postopkih za to določeni organi, kot je denimo Sodni svet, ki imenuje in razrešuje predsednike sodišč. V postopku morebitne razrešitve predsednika sodišča minister za pravosodje sicer lahko ima predlagalno vlogo, zagotovo pa ni tisti, ki bi lahko odločal, kdo bo predsednik na nekem sodišču,« je dejal. Dodal je, da je takšno ureditev sprejel DZ in ne sodstvo samo.

Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča je predstavnike različnih vej oblasti pozval, naj ostanejo znotraj svojih pristojnosti, hkrati pa je dodal, da ne bo dovolil, »da kdorkoli, še preden je sodnik naredil kakšno napako, grozi z nečim, za kar sploh nima pristojnosti«.