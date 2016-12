Gimnazijci zbirali hrano

CELJE – Pa naj še kdo reče, da se mladih ne dotakne vsakdanja stiska nekaterih ljudi. Da to ne drži, dokazujejo dijaki Gimnazije Celje - Center, ki so v tem mesecu izvedli kar nekaj dobrodelnih akcij in so tako lahko za zgled mnogim.



Bilanca decembrskih aktivnosti je namreč takšna: zbrali so 350 kilogramov hrane za Anino zvezdico, omogočili božično večerjo za 16 socialno ogroženih družin, izmenjali so 120 kosov oblačil in jih nekaj tudi podarili Karitasu ter spekli kar 25 kilogramov božičnih piškotov. Vse to pa jim je uspelo kljub napornim šolskim obveznostim. »December je namreč v srednjih šolah za dijake in učitelje zelo naporen zaradi učnih obremenitev, saj se bližamo koncu prvega ocenjevalnega obdobja. A si kljub temu dijaki naše gimnazije prazničnega meseca ne znajo predstavljati brez vsakoletnih dijaških družabnih in dobrodelnih projektov, ki so postali že stalnica. Med letošnjimi izstopata zlasti dve veliki dobrodelni akciji – Anina zvezdica in božična večerja,« pravi ponosni ravnatelj Gimnazije Celje - Center Gregor Deleja. In doda, da s tovrstnimi akcijami mlada generacija zelo aktivno, inovativno in jasno opozarja nase, na probleme, ki jih zelo močno čuti, in na rešitve, ki jih vidijo. »Nas, starejše, pa seveda pozivajo, da je težavam pomembno prisluhniti,« še pove Deleja.

