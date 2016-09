Generalni sekretar vlade odstopil, Cerar to sprejel

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar je sprejel ponujeni odstop generalnega sekretarja vlade Darka Krašovca. Kot je v izjavi novinarjem pojasnil Cerar, je to storil zato, da po javnih očitkih Krašovcu razbremeni delo generalnega sekretariata in vlade. Sicer pa Cerar ocenjuje, da je Krašovec svoje delo opravljal dobro, profesionalno in vestno.

Cerar je pojasnil, da mu je Krašovec ponudil odstop zaradi različnih javnih očitkov in mnenj, ki so se pojavljali v medijih, in so obremenili delovanje generalnega sekretariata, njegovo delo in delo vlade.

Po premierjevih besedah je nekaj možnih kandidatov za novega generalnega sekretarja vlade, ki ga bo predlagal prihodnji teden na seji vlade. Omenjali naj bi poslanko SMC Lilijano Kozlovič.

Krašovcu je Cerar zaželel vse dobro na njegovi nadaljnji poklicni poti.