Gasilski svet žaluje: odšla častni predsednik in odličen mentor

MURSKA SOBOTA – Prav v času, ko se ob dnevu mrtvih spominjamo svojih najdražjih, ki so nas zapustili, je pomurske in s tem tudi slovenske gasilce doletela nova velika žalost. Minuli konec tedna, zadnji v letošnjem oktobru, je namreč smrt dveh uglednih gasilcev pomursko in slovensko gasilstvo zavilo v črnino. Umrla sta častni predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) 81-letni Ernest Eöry ter dolgoletni gasilec PGD Spodnji Ivanjci, član komisije za zgodovino na Gasilski zvezi Gornja Radgona ter predstavnik za mladino v pomurski regiji 56-letni Zvonko Gredar.

Gasilec od 14. leta

Častni predsednik GZS Ernest Eöry, ki se je rodil 16. januarja 1936 na Hodošu v Prekmurju, je v gasilski organizaciji deloval od svojega rosnega 14. leta. Njegova pot gasilca se je namreč začela leta 1950, leta 1984 je bil izvoljen za predsednika GZS, od leta 2008 pa je bil častni predsednik zveze. Kot predsednik GZS si je tovariš Ernest najbolj prizadeval za usposabljanje in izobraževanje gasilcev, za razvoj operativne dejavnosti, za vključevanje mladih med gasilce in organizacijsko krepitev gasilske organizacije. Pod njegovim vodstvom se je gasilska organizacija uveljavila kot najštevilnejša in dobro organizirana sila za zaščito, reševanje in pomoč na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Mentor mladim

Dolgoletni gasilec in funkcionar na območju Pomurja, tovariš Zvonko Gredar, je bil rojen 14. aprila 1960, zaposlen je bil na Pošti Slovenija, kot družinski človek pa je živel v gasilski družini na Ivanjskem Vrhu, kjer je tudi deloval v vrstah PGD Spodnji Ivanjci, v Gasilski zvezi Gornja Radgona in v Pomurski gasilski regiji. Sam je ugotovil, da ga še posebej veseli in predvsem sprošča delo z mladimi, zato je na tem področju največ naredil, mnogi mladi gasilci pa se ga bodo dolgo spominjali kot odličnega mentorja. »Pri delu z mladino ugotavljam, da je mlade treba vsak dan bolj spodbujati k samopomoči in pomoči drugemu. Če mi uspe to poslanstvo, sem opravil svojo nalogo,« je pogosto poudarjal prezgodaj preminuli Zvonko Gredar.

Hvala obema, Ernestu in Zvonku, za vse, kar sta naredila za pomursko in slovensko gasilstvo, ter naj jima bo lahka slovenska zemlja, ki sta jo imela najraje. Počivajta v miru! Svojcem in gasilskim tovarišem pa iskreno sožalje ob izgubi dragih oseb.