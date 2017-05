Gasilec reševal hišo,  zdaj bo kaznovan

RADOVLJICA – Minutko čez drugo nedeljsko uro je nevihtno ozračje na osrednjem Gorenjskem prerezal zvok gasilske sirene. Sprva ene, sledile so ji nove in nove. Iz smeri Lesce, Radovljica in Begunje na Gorenjskem so se usmerjale v vasico Gorica, ki je od Linhartovega mesta oddaljena okrog tri kilometre. Tam je strela udarila v stanovanjsko hišo Kleindienstovih, ki stoji tik ob lično urejenem gospodarskem poslopju s hlevom. A ena od siren gasilskega vozila na nujni vožnji iz vrst PGD Radovljica je utihnila že prej in ni prispela na kraj, od koder so poklicali na pomoč.

Na semaforiziranem križišču med Radovljico in odcepom za Vrbnje je rdeča cisterna trčila v osebno vozilo. K sreči se je vse končalo le s skrivljeno pločevino in razbitimi žarometi. Vodja intervencije Žiga Lenček je ob hiši, kjer so prostovoljni gasilci z usklajeno, predvsem pa hitro intervencijo preprečili katastrofo, povedal, da med posegom ni bil seznanjen z dogajanjem na križišču. »Gasilsko vozilo je na nujni vožnji trčilo v osebno vozilo. Trenutno so nekateri gasilci še na kraju prometne nesreče, ne vem, kaj se dogaja. Tukaj pa smo položaj obvladali. Obrzdali smo plamene še v fazi razvoja, ožganega je le nekaj ostrešja. Kot so mi javili s kraja nesreče gasilskega vozila, k sreči kaj hujšega ni bilo,« je razložil vodja intervencije, ki se je šele pozneje seznanil z dogodkom na križišču pri Radovljici..

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«