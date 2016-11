Gasilci ure in ure stojijo v vodi

MARIBOR – Minula deževna sobota je bila kot nalašč za predajo zbranih sredstev, ki jih je slovenski trgovec Tuš s svojimi dobavitelji in partnerji zbral v veliki dobrodelni akciji Za življenja gre. »Po obilnem deževju, ko so morali na žalost na pomoč pri reševanju premoženja, so gasilci po Sloveniji znova dokazali svojo nesebičnost in solidarnost. Vrednoti, ki ju v našem podjetju izjemno cenimo, zato zahvalo in prizadevanje tokrat usmerjamo v pomursko in podravsko regijo. Ob tem se zahvaljujemo našim dobaviteljem in kupcem za odlično sprejetost akcije in še intenzivnejšo podporo v oktobru, hkrati pa jih pozivamo k nadaljnjemu sodelovanju. Tako bomo pripomogli k boljšemu delovanju prostovoljnih gasilskih društev po Sloveniji in vsem omogočili, da bodo naša življenja varnejša,« je na odru mariborskega Planeta Tuš dejal Bojan Ratej, direktor marketinga v podjetju Tuš.



Zatem je roko ponudil poveljniku slovenske gasilske zveze Franciju Petku in mu predal simbolični donacijski ček. »Tudi danes so marsikatere reke prestopile bregove, zato so nekateri gasilci že na terenu. Zbrana sredstva bodo prišla še kako prav gasilskim društvom,« je poudarjal prvi mož slovenskih gasilcev.

Akcija do decembra V slovenskem trgovskem podjetju Tuš spoštujejo slovenske gasilce, zato so prizadevanje za njihovo dobro delovanje nadgradili in pripravili veliko dobrodelno akcijo Za življenja gre. V njej se združujejo dobavitelji in kupci. Z nakupom označenih izdelkov v trgovinah kupci pripomorejo k prepotrebni gasilski opremi, ki lajša njihovo požrtvovalno delo. Škornji, črpalke, reševalni jopiči in druga oprema, ki je povezana z vodo, je ali še bo razdeljena med prostovoljna gasilska društva glede na njihove potrebe, kakor jih evidentirajo na Gasilski zvezi Slovenije. Akcija, ki se je začela septembra in se bo končala decembra, bo lokalnim društvom po Sloveniji olajšala delovanje.

