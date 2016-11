Gasilci svarijo: Iz kleti in nižjih prostorov umaknite premoženje

ŠKOFJA LOKA – Pogled na Sistem monitoringa, opozarjanja in kontrole (SMOK) – gre za neuradne in informativne informacije – razkriva, da so ponekod na zahodnem delu države tako rekoč alarmantne razmere, saj reke še vedno naraščajo. Na to opozarja tudi Gasilska enota Škofja Loka, ki prek facebooka javnost obvešča:

»Predlagamo, da spremljate vremensko napoved in ukrepate preventivno:

– Če živite v predelu, kjer so mogoče poplave in nanje opozarjajo vremenske razmere (dolgotrajno deževje, neurje, močna odjuga), spremljajte vremensko napoved in vremenska opozorila Agencije RS za okolje.

– Opazujte naraščanje vode v vaši okolici.

– Upoštevajte navodila pristojnih štabov Civilne zaščite in reševalnih služb.

– Če lahko, iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje.

– V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.

– Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo.

– Živino umaknite na više ležeča območja in ji pripravite začasno bivališče. Poskrbite za ustrezno kakovost pitne vode in krme ter ustrezne higienske razmere.

– S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo (na nivoju, ki je lahko poplavljeno, zavarujte vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone ipd.)

– Če je vaš dom na območju, kjer lahko voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke, nujna zdravila) in se umaknite.

– Zaprite ventil vodovodnega omrežja in glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno električno stikalo.

– Vozilo umaknite iz podzemnih garaž in z brežin. Parkirajte ga na mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko poplavi voda.

– Ob napovedi močnega deževja in možnosti poplav preložite športne aktivnosti, ki so povezane z vodo in obvodnim prostorom (čolnarjenje, rafting, ribolov ipd.) in ne taborite ob potokih, rekah in jezerih, saj lahko voda hitro naraste, majhen potok pa lahko postane hudournik.«

