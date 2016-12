Gasilci so  se slekli za  novo garažo

BOHINJSKA BISTRICA – To, da slovenski prostovoljni gasilci in gasilke ob koncu leta odvržejo uniformo in se fotografirajo za koledar, ni nič novega. A verjetno je le malo novodobnih gasilskih koledarjev nastalo tako spontano kot tisti za 2017., ki ga krasijo člani Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica. Odločili so se, da del denarja za ureditev nove garaže zberejo s koledarji. Deseterica jih je pogumno odvrgla zgornji del uniforme, v roke prijela svoje gasilsko orodje in se postavila v kot gasilskega doma, ki je bil tisti večer spremenjen v fotografski studio. Postavili so se pred objektiv človeku, ki ga vsi bohinjski gasilci dobro poznajo in cenijo. Kako ga tudi ne bi, saj se je v vlogo fotografa za tistih nekaj ur prelevil kar Silvo Režek, poveljnik PGD Bohinjska Bistrica.

»Med 130 člani nas je približno tretjina operativcev. Na leto imamo povprečno 40 intervencij, na teren pa nas največkrat pokličejo zaradi požarov in prometnih nesreč. Podobno kot gasilci ponekod drugod po Sloveniji, smo se tudi mi letos opogumili in kar sami naredili koledar. Deset nas je bilo, ki smo se bili pripravljeni za koledar nekoliko razkriti. Dostojanstveno, seveda,« je uvodoma pojasnil poveljnik Silvo Režek, ki se je v preteklosti ljubiteljsko ukvarjal s fotografiranjem. No, posnel je 11 fotografij, kajti ko je bilo treba posneti fotografijo mistra decembra, je pred objektiv stopil sam poveljnik, zato je moral za fotoaparat prijeti eden od preostalih pogumnih bohinjskih gasilcev.

Izkupiček od prodaje koledarjev, ki jih nežnejši spol v bohinjskem kotu baje kar pridno nabavlja za vsaj deset evrov (mogoče jih je naročiti tudi prek spletne strani ), bodo namenili urejanju nove garaže. »Naša enota se širi, intervencij je vedno več, zato je naš dom postal že tesen. Nova garaža je že v grobem zgrajena, da bi jo uredili do konca, pa potrebujemo denar,« je o tem, zakaj so se lotili priprave črno-belega koledarja, opisal poveljnik bohinjskih gasilcev.

A ne samo on, pred objektiv je stopil tudi njegov namestnik Marko Štendlar. »Kaki dve uri smo se fotografirali, nato pa je bilo že treba odhiteti na intervencijo, saj so nas na teren klicali zaradi prometne nesreče,« je opisal še enega od utrinkov iz ozadja priprave bohinjskega gasilskega koledarja, za katerega so pozirali tudi gasilci Stane Medja, Rok Črnko in Žan Tepina. »Priprave koledarja smo se lotili povsem amatersko in jo izpeljali že skoraj profesionalno,« je povedal Stane Medja, najbolj zgovoren med naštetimi.