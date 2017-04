Gasilci so jih iz kampa devet rešili s čolnom

BOHINJSKA BISTRICA – Rek, da ima v Bohinju dež ta mlade, se je znova potrdil včeraj, saj so po dveh dneh močnih padavin pod vodo ostali mnogi travniki v Spodnji Bohinjski dolini. Zaradi vdora vode je bila tik pred Bohinjsko Bistrico zaprta glavna cestna žila med Bledom in Bohinjem. Gladina Bohinjskega jezera je po grobi oceni narasla za dva metra, zato je voda vdrla v objekte, ki ležijo na jezerskem bregu. Mnogo preglavic so narasle vode prinesle tudi turistom, ki so v noči na petek nameravali prespati v kampu Danica. Ker je voda tudi v bližini kampa hitro naraščala, so gasilci okoli treh ponoči tiste, ki so še bili v prikolicah, evakuirali na varno.

