Gasilci kličejo na pomoč

TRŽEC – V četrtek, 3. avgusta, ob 19.50 se je v Podlehniku zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi tisti, ki so ob vsaki nesreči prvi pripravljeni reševati in pomagati. Na streho se je namreč obrnilo gasilsko vozilo GVC 16/24 PGD Tržec iz haloške občine Videm pri Ptuju, v katerem je bilo devet gasilcev. Zgodilo se je v Podlehniku na izvozu z bodoče avtoceste v krožišču lokalne ceste proti Gorci. Člani PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin in vozilo postavili na kolesa, reševalci NMP Ptuj so tri ranjene oskrbeli in jih prepeljali v SB Ptuj, na kraju nesreče pa so bili poleg reševalcev in policistov še člani PGD Ptuj, PGD Podlehnik, PGD Tržec in PGD Sela.

Člani PGD Tržec zdaj organizacije, gospodarske družbe, društva in vse ljudi dobrega srca prosijo za pomoč, saj je bila nesreča zanje hud udarec. Vozilo je nevozno. Sporočili so, da sta dva od treh ranjenih gasilcev že popolnoma okrevala, eden pa še okreva po poškodbi rame. Delo v društvu gre naprej, karambolirano vozilo bo šlo v prodajo, ko dobijo dokončno poročilo z zavarovalnice z ustrezno odškodnino. Radi bi nabavili novo, pomaga pa jim lahko vsakdo. »V letu 2019 ali 2020 želimo nabaviti novo gasilsko vozilo s cisterno GVC-24/50. Ocenjena vrednost je okoli 230.000 evrov. Občina Videm pri Ptuju bo pokrila 70 odstotkov investicije, ostalo pa moramo zbrati sami. Pomemben nam bo prav vsak doniran evro. Pomaga lahko prav vsak državljan Republike Slovenije,« so sporočili iz PGD Tržec, ki se že v naprej iskreno zahvaljuje vsem, ki jim bodo pomagali.

Kdor ne ceni dela gasilcev, ne ceni samega sebe!

Mobilni operaterji, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach, Izimobil in T-2, so se vključili v projekt SMS-donacij, prek katerih haloškim gasilcem lahko pomagate s finančno donacijo, tako da pošljete SMS na številko 1919 s ključno besedo TRZEC in donirali boste 1 evrov ali TRZEC5 in donirali boste 5 evrov. Donacije sprejemajo tudi na transakcijski račun, odprt pri Nova KBM, d. d.: SI56 0420 2000 0437 019.

Člane PGD Tržec bolijo komentarji nekaterih posameznikov na spletnih portalih in forumih, zato sta se na dogodek javno odzvala Matej Bezjak, gasilski častnik I. st., predsednik PGD Tržec, in Jani Požar, gasilski častnik I. st., poveljnik gasilske enote PGD Tržec: vsem »provokatorjem, kavč komentatorjem, predvsem pa raznim negativnim komentatorjem« želijo, da ne bodo nikoli potrebovali pomoči gasilcev. »Kdor ne ceni dela gasilcev, ne ceni samega sebe! Z gasilskim pozdravom: na pomoč!,« sta takrat sporočila Bezjak in Požar in še: »Zahvaljujemo se PGD Ptuj, PGD Podlehnik, PGD Sela in vsem preostalim posameznikom za pomoč na kraju nesreče in poznejšo logistično podporo. Za naše društvo je to hud udarec. Vsem preostalim kolegom gasilcem, ki ste nam stali ob strani, se iskreno zahvaljujemo.«