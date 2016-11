Gasilci, ki so tudi bolničarji

Primer prostovoljnega gasilstva v Občini Log - Dragomer gotovo ni edini primer dobre prakse in še boljšega sožitja ter organiziranosti. Tamkajšnje gasilke in gasilci niso več le klasični krotilci ognjenih zubljev, temveč so postali še kako izurjena ekipa več kot tridesetih gasilcev bolničarjev, pripadnikov tako PGD Log kot PGD Dragomer - Lukovica, ki imajo tečaj prve pomoči oziroma prvega posredovalca.



»Ekipo smo sprva ustanovili za pomoč gasilcem na njihovih intervencijah, denimo, pri morebitnih poškodbah ali čezmernem vdihavanju dima,« je uvodoma pojasnil Pavel Remškar, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva, ter nadaljeval, »odtlej pa svoja obzorja le še razširjamo, predvsem na področja pri posredovanju ob prometnih nesrečah ali na tista ob večjih naravnih nesrečah, potresu ali poplavah, ko pomoč iz Ljubljane ne bi prišla pravočasno.«



Občinska nujna pomoč



Omenjen primer dobre prakse v občini Log - Dragomer ima seveda svoje korenine. Bilo je leta 2012, ko je občinski štab civilne zaščite, v kateri imata poglavitno vlogo prav obe gasilski društvi, sodeloval na državni vaji, na kateri so spoznavali ranljivost območja občine v primeru potresa 8. stopnje po Richterjevi lestvici. Ob močnejšem potresu zdravstvene službe z Vrhnike ali iz Ljubljane ne bi pravočasno prišle na kraj nesreče in zato ne bi mogle zadovoljivo pomagati prebivalcem ene bogatejših občin v Sloveniji. Kaj kmalu so sklenili, da pridobijo kar najhitreje zadovoljivo število domačih, usposobljenih ter dobro opremljenih reševalcev.



Ker pa gasilci, kot kažejo zadnji podatki, le še tretjinsko sodelujejo pri gašenju požarov, večinoma so namreč prisotni prav pri naravnih in preostalih nesrečah, so sklenili, da bo reševalna ekipa delovala znotraj – prostovoljne gasilske organizacije. »Vedeti morate, da ni države na svetu, ki bi imela tako dobro organizirano nujno medicinsko pomoč, da bi bila ta popolnoma samozadostna,« je desetim občanom, ki so se lani pridružili dvaindvajsetim, po uspešno opravljenem tečaju sporočil Anton Posavec z Reševalne postaje Ljubljana.



»Prav gasilska organizacija je tista, ki je nosilec teh aktivnosti in zna organizirano pristopiti do ljudi,« se je vzneseno pridružil še predsednik GZ Vrhnika Vinko Keršmanc. Na pot reševanja je novince pospremil še s sledečimi besedami: »Želim, da bi bila vaša pripravljenost pomagati sočloveku v nesreči res tista pristna, ki bo odlikovala tako vas kot tudi vašo gasilsko organizacijo!«



Redne mesečne vaje



Pavel Remškar se je zaradi dobre udeležbe samo namuznil ter hvaležno izrekel: »Hvala za vaš čas, za vašo voljo videti stisko ljudi ter znati pomagati, saj je dandanes to resnično ogromnega pomena! Želim vam čim manj intervencij, če pa že bodo, bržčas ne bodo lahke, vendarle imamo obe cesti in številne kmetije, imamo gozd...«



Novincem so lica kar žarela, saj so se naslišali spoštljivih besed, ker da bodo svoj prosti čas v prihodnje namenjali za usposabljanje, ker da želijo pomagati sočloveku! »Delali boste v sklopu gasilskih društev, enote, ki že deluje,« jim je razodel Domen Rozman, namestnik poveljnika občinskega štaba CZ. »Upam, da vas bomo uspešno opremili z znanjem in opremo, upam tudi, da vas bomo potrebovali čim manj v pravih situacijah in čim več na vajah!«



Dvaintrideseterica se pod vodstvom vodje gasilcev reševalcev Tomaža Požarja poslej srečuje redno na mesečnih vajah, ki potekajo vse leto. Pridobljeno znanje nenehno utrjujejo s praktičnimi vajami in predavanji. Pred sezono motoristov, denimo, so se osredotočili prav nanje, kako pravilno sneti čelado, obvezati in oskrbeti ponesrečence, pozorni so bili na gorske kolesarje, Tomaž Požar je oznanil, da je na vajah poudarek predvsem na sezonskih in aktualnih temah, svoje znanje ekipa vseskozi nadgrajuje in dopolnjuje, da pa so za oskrbo manjših poškodb in na ravnanje z defibrilatorjem že dobro usposobljeni, še več, loški gasilci reševalci lahko že dajejo podporo reševalcem nujne medicinske pomoči, ki pridejo na kraj nesreče z reševalnim vozilom. »Povemo jim, na primer, kakšen je pulz poškodovanca, kakšen je sum poškodbe oziroma bolezni, pomagamo pri iznosu ponesrečencev.«



Ozaveščajo in povezujejo



Letos spomladi so pridobili enega najsodobnejših gasilskih vozil GVM 1, »ki smo ga opremili še za posredovanje na prometnih nesrečah in na večjih intervencijah, saj je opremljen z zajemalnimi in koritastimi nosili, z opremo in pripomočki za oskrbo več poškodovancev, v vozilu imamo tudi AED avtomatski defibrilator, tako da lahko posredujemo ob nenadnem srčnem zastoju,« je v tistem ponosno našteval Pavel Remškar.



Vozilo je na proslavi, ob 95. jubileju delovanja PGD Log, blagoslovil tudi brezoviški župnik Jože Poje.



In kar je najpomembneje, tamkajšnji občani, smo izvedeli, si želijo biti še boljši in še bolj usposobljeni, sploh ob potresu, zato si želijo še več vaj; svoje pridobljeno znanje pa razširjati še na druge, gasilci reševalci iz Občine Log - Dragomer zatorej ne le pomagajo, temveč tudi ozaveščajo in povezujejo! Loški gasilci reševalci dajejo že lahko podporo tudi reševalcem nujne medicinske pomoči, ki pridejo na kraj nesreče z reševalnim vozilom. Gasilska reševalna ekipa je v Občini Log - Dragomer zgleden primer dobre prakse, sožitja in organiziranosti. Gasilci reševalci Občine Log - Dragomer gredo v akcijo, pomagat. Loški gasilci reševalci ne le pomagajo, temveč tudi ozaveščajo in povezujejo!