Gasilci do kolen v vodi v premajhnem domu

MOSTE PRI KOMENDI – Gasilci PGD Moste v občini Komenda so se znašli pred zelo težko nalogo, ki pa se je nikakor niso ustrašili. Vajeni vsega hudega bodo namreč, kot so prepričani, pod streho spravili tudi nov in sodoben gasilski dom ob vrtnem centru na robu Most. »Načrtujemo, da bomo do leta 2019, ko praznujemo 90-letnico prostovoljnega gasilskega društva, zgradili nov dom,« pravi poveljnik Roman Koncilija, ki sta mu družbo ob našem obisku delala predsednik društva Uroš Vidmar in tajnik društva Matej Tancek. Pojasni nam, da imajo prostorsko stisko in da je lokacija gasilskega doma neprimerna. Pred leti, ko so širili glavno cesto med Kamnikom in Mostami, so izgubili prostor pred domom, tako da gasilskega tovornjaka tam niso mogli več parkirati. Zato so morali preurediti prostore tako, da so izhode za vozila uredili na drugi strani hiše oziroma nasproti cerkve. Hkrati so morali razširiti garažo in zgraditi prizidek, v katerem je v vseh možnih kotih shranjena gasilska oprema.

