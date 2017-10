Gasilci danes na ulice

LJUBLJANA – Poklicni gasilci se bodo dopoldne zbrali na protestnem shodu pred vladnim poslopjem. Ker se jim v večmesečnih pogajanjih z vladno stranjo ni uspelo sporazumeti o boljšem vrednotenju njihovega dela, jo bodo zdaj k temu pozvali še s protestom. Če tudi ta ne bo zalegel, napovedujejo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, ne izključujejo niti stavke.

Na shodu pričakujejo udeležbo gasilcev vseh poklicnih enot, ki dopoldne ne bodo imeli svojih delovnih obveznosti. K podpori pa so povabili tudi prostovoljne gasilce in vse tiste, ki jim ni vseeno za socialnoekonomski položaj poklicnega gasilca.

Želijo »poštene osnovne plače«

V sindikatu so pojasnili, da so njihove zahteve minimalne: da se poklicnim gasilcem odpravijo anomalije v plačnih razredih in postavijo poštene osnovne plače. V pogajanjih so predlagali, da bi bili vsi gasilci deležni dviga za dva plačna razreda, na dveh delovnih mestih (vodja gasilske skupine in vodja izmene II) pa za tri plačne. Nezadovoljni s ponudbo vlade, ki bi pristala na zvišanje plač v manjšem obsegu, tudi niso podpisali aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Kaj pravi minister

Glavni vladni pogajalec, minister za javno upravo Boris Koprivnikar vztraja, da so predlagane uvrstitve gasilcev korektne in primerljive z drugimi. Po njegovih navedbah bi po vladni ponudbi 72 odstotkov gasilcev napredovalo za dva plačna razreda in skoraj vsi ostali vsaj za enega. Pri obeh vodstvenih delovnih mestih pa po ministrovih pojasnilih zaradi primerljivosti z drugimi poklici ne morejo pristati na sindikalno zahtevo.

Minister je ob tem opozoril, da so pogajanja o odpravi plačnih anomalij do 26. plačnega razreda zaključena in jih ne morejo ponovno odpirati, ker bi to pomenilo, da jih odpirajo s celotnim javnim sektorjem.

A v sindikatu so prepričani, da njihovi predlogi v ničemer ne posegajo v rušenje razmerij s primerljivimi poklici niti ne presegajo omejitev, ki so bile decembra dogovorjene med sindikati javnega sektorja in vlado.

Prav danes naj bi sicer tisti del javnih uslužbencev, ki plače dobiva petega v mesecu in za katere so z odpravo anomalij predvideli zvišanje, prvič dobil višje plače, skupaj s poračunom od 1. julija.