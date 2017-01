Furs razkriva, komu bodo razdelili 30 tisočakov

LJUBLJANA – Finančna uprava RS (Furs) je danes izvedla četrto žrebanje v nagradni igri Vklopi razum, zahtevaj račun, katere namen je spodbujanje davčne kulture v državi. Furs je z odzivom zadovoljen, potrošniki so namreč v enem letu preverili več kot 21 milijonov računov.

Četrti krog nagradne igre je potekal od 1. oktobra do 31. decembra lani, potrošniki pa so v njem sodelovali z 248.111 paketi 10 računov različnih izdajateljev, od tega 199.269 oz. 80,3 odstotka elektronskih paketov računov in 48.842 oz. 19,7 odstotka pisemskih paketov računov, so sporočili iz Fursa.

Glavno nagrado v višini 15.000 evrov je prejela Mateja Grašič iz Kranja, drugo nagrado v višini 10.000 evrov Boris Bivec iz Šmarja - Sapa, 5000 evrov nagrade je šlo v roke Gorana Koširja iz Ljubljane. Dodatno nagrado v višini 1000 evrov je prejela Sonja Sušnik Bercko iz Zgornje Besnice.

Pripravljajo novo igro

Furs je nagradno igro pripravil ob uvedbi davčnih blagajn, 2. januarja lani. »Te so lahko v boju proti sivi ekonomiji uspešne samo, če bodo tudi potrošniki ozaveščeni pri jemanju računov za plačano blago in storitve,« so poudarili pri Fursu.

Z novim letom je sicer stekla nova nagradna igra. Tudi ta bo potekala v štirih krogih: prvi bo od 1. januarja do 31. marca, drugi od 1. aprila do 30. junija, tretji od 1. julija do 30. septembra in četrti od 1. oktobra do 31. decembra.

V vsakem krogu bodo izžrebali tri nagrade v vrednosti po 10.000 evrov, in sicer eno za paket 10 računov, eno za račune za storitve in eno za uporabo sistema eDavki.

Furs želi z novo nagradno igro motivirati potrošnike za zahtevanje, jemanje in preverjanje računov. Potrošnike želijo spodbujati k jemanju računov od podjetij in podjetnikov, ki opravljajo storitve na domu (npr. pleskarji, vodovodarji, električarji, gradbinci, parketarji itd.), ti namreč glede izdajanja računov sodijo med najbolj rizične davčne zavezance, pri katerih je nadzor zelo težaven, saj storitve potekajo na domu za zaprtimi vrati.

Spodbujati pa želijo tudi davčne zavezance (fizične osebe), ki s Fursom poslujejo elektronsko prek sistema eDavki. Z večjo uporabo tega sistema želijo zmanjšati papirno birokracijo in poenostaviti, skrajšati ter poceniti upravne postopke.