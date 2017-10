Furs razdelil 30 tisočakov. Ste med dobitniki?

LJUBLJANA – Znani so novi nagrajenci v nagradni igri Vklopi razum, zahtevaj račun. To so postali:

– Za nagrado »Paket računov« v višini 10.000 evrov je bila dobitna številka P3079265. Prejela jo je Nadja Šorgo iz Kopra.

– Za nagrado »Storitve« v višini 10.000 evrov je bila dobitna številka SV3001415. Prejela jo je Aleksandra Mežnar iz Velenja.

– Za nagrado »eDavki« v višini 10.000 evrov je bila dobitna številka E3007954. Prejela jo je Kristina Babnik iz Ljubljane.

V igri je bilo 109.735 srečk paketov desetih računov različnih izdajateljev (od tega 86 odstotkov oddanih po elektronski poti), 1603 srečke mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, avtomehanikov, vulkanizerjev, frizerk, kozmetičark itd. ter 8047 srečk eDavki.

Novi krog nagradne igre, to je četrti, se je začel 1. oktobra 2017, mogoče pa je sodelovati tudi s posredovanjem računov iz sledečih dejavnosti: astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov, radiestezistov ipd., alternativnih oblik zdravljenja (npr.: akupunktura, homeopatija, kiropraktika, refleksoterapija ipd.), taksistov, cvetličarn (tudi prodaja rezanega cvetja in drugega enoletnega cvetja v vrtnarijah in pri drugih pridelovalcih le-tega).

»Računi mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, avtomehanikov in vulkanizerjev, frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov ter dejavnosti za nego telesa se bodo v nagradni igri upoštevali še naprej,« so sporočili iz Finančne uprave RS.