Furs: Nismo krivi za samomor!

Takole so v SDMS v soboto polagali rože. Foto: Facebook, SDMS

LJUBLJANA – Finančna uprava RS (Furs) ima dovolj obtoževanj in očitkov Sindikatom delavcev migrantov Slovenije (SDMS). Vse meje pa je po njihovem mnenju presegel zadnji očitek, da je uprava kriva za smrt. »Očitek je prešel mero dobrega okusa, zato smo se odločili, da tokrat izjemoma javno reagiramo,« so zapisali v izjavi za javnost.

»Predstavniki SDMS so v soboto, 10. 9. 2016, pred poslopjem Finančnega urada Maribor polagali cvetje v spomin na davčno zavezanko, ki je storila samomor. Po besedah podpredsednice omenjenega sindikata naj bi ta zavezanka s strani Finančne uprave RS prejela položnico za 5000 evrov davka in zaradi tega naredila samomor. Polaganje cvetja pred vrata finančnega urada v njen spomin nedvomno nakazuje, koga SDMS krivi za njeno smrt.«

Kaj se je zgodilo?

V nadaljevanju so zapisali, da so od SDMS želeli pridobiti ime osebe, ki naj bi bila zaradi Fursa naredila samomor, vendar nam njene identitete niso želeli razkriti. »Kljub temu nam je na podlagi številnih neformalnih virov, tudi nekaterih medijev, uspelo ugotoviti, za katero osebo gre. Zavezanka je v začetku aprila prejela informativni izračun dohodnine za leto 2015. Sestavni del tega informativnega izračuna, na osnovi katerega naj bi po mnenju SDMS naredila samomor, pa ni bila položnica v višini 5000 evrov. Omenjeni informativni izračun dohodnine sploh ni vseboval nobene položnice. Nasprotno. Na podlagi informativnega izračuna za leto 2015 zavezanki pripada celo vračilo dohodnine,« so zapisali v pojasnilu.

Dodali so še, da upajo, da v sindikatu ne bodo več uporabljali takšnih in podobnih metod, ki po njihovem mnenju neutemeljeno in brez konkretnih podatkov diskreditirajo Furs.