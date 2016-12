Furs bo razdelil 120 tisočakov: veste, kako do denarja?

LJUBLJANA – Iz Finančne uprave RS (Furs) so sporočili, da se z novim letom obetata kar dve novosti, kjer si bodo lahko pridni uporabniki priborili zajeten kupček denarja, natančneje v vsaki po 10.000 evrov na žreb. Poleg že ustaljenega pošiljanja računov – paket računov se tvori, ko potrošnik zbere 10 računov različnih izdajateljev, sodelovati je mogoče prek mobilne aplikacije, spletne aplikacije ali klasične pošte – se obetata še dva nova načina preverjanja in nagrajevanja uporabnikov.

Preverjali bodo na terenu, na udaru avtomehaniki

Za nagrado »Storitve« se oblikuje srečka storitve, ko preverite račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu in storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic. Sodelovanje v tej igri prek klasične pošte ni mogoče, nagrada pa šteje zajetnih 10.000 evrov.

Dobra novica za uporabnike eDavkov

Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre za nagrado »eDavki« s srečko eDavki, ki se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnosti na zaprtem portalu eDavki. Udeleženec se mora v sistem eDavki registrirati – imeti mora digitalno potrdilo. Pogoji za sodelovanje v žrebu za 10.000 evrov so naslednji: registracija kvalificiranega digitalnega potrdila, en istovrstno uspešno vložen elektronski dokument s seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja prek portala eDavki, en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID), en vpogled v eKartico zavezanca in en vpogled v informativni izračun obresti.

Štiri žrebanja, 120. 000 evrov

»Namen nove nagradne igre je motivacija potrošnikov za zahtevanje, jemanje in preverjanje računov. S posebno nagrado bomo spodbujali potrošnike k jemanju računov od podjetij in podjetnikov, ki opravljajo storitve na domu,« so sporočili iz Fursa. V štirih krogih, ki bodo potekali vsake tri mesece, bo Furs med uporabnike razdelil 120.000 evrov, prvo žrebanje se nam obeta že 31. marca.