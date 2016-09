Fujiyama je kraljica slovenskih tort

Konec tedna je v Kopru minil v znamenju priljubljene Sladke Istre, ko so obiskovalci med drugim lahko okušali nagrajene slaščice in sladke muškate. Laskavi naziv naj torta Sladke Istre 2016 po izboru strokovne komisije je prejela torta fujiyama, ki so jo pripravili v Fétiche patisserie. To je že drugi laskavi naslov za ljubljansko slaščičarno s Cankarjevega nabrežja, saj so naj torto z imenom marie pripravili že lani. Vodja slaščičarne Gregor Božičnik je lahko upravičeno ponosen na svoje torte, predvsem pa na izvirnost in iznajdljivost pri sestavljanju in oblikovanju sladkih dobrot.



Na natečaj se je prijavilo 11 vinarjev s 15 vzorci sladkih vin. Strokovno komisijo pod vodstvom specialistke za vinarstvo KGZ Nova Gorica Tamare Rusjan so sestavljali še vodja vinarske inšpekcije Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, OE Koper, izpostava Sežana Darko Cerkvenik, mednarodna strokovna degustatorka in novinarka Liliana Savioli, direktor Penin Istenič Miha Istenič ter priznana someljejka in poznavalka vin Mira Šemič. Zlati odličji sta prejela še Brič za sladki muškat 2012 in Vinales za rumeni muškat 2015.



Enotni komisiji



Kar dve komisiji sta ocenjevali torte oziroma najizvirnejše istrske sladice, s katerimi so sodelujoči sodelovali na natečajih za naj torto Sladke Istre 2016 in najizvirnejšo sladico Istre 2016. Strokovno komisijo, ki ji je predsedovala Ksenija Krajšek Mahorčič, so sestavljali še kulinarični mojster in slaščičar francoske šole Naser Gashi, slaščičarska mojstrica Dragica Lukin, kulinarični mojster Janez Bratovž, slaščičarska mojstrica Alenka Kodele ter vodja slaščičarske delavnice Hit Alpinee v Kranjski Gori Robert Kristan. Drugo komisijo pa so sestavljali novinarji.



Obe komisiji sta si bili enotni, da je najboljša torta fujiyama. Srebrno odličje po izboru strokovne komisije je prav tako prejela Fétiche Patisserie za torto rdeči gozdiček, medtem ko je koprska Sladoledarna (Global, d. o. o.) za istrsko sladoledno torto autentica prejela bronasto odličje. Strokovna komisija je Čokoladnici Da Ponte Koper za torto sladka Istra in Termam Čatež za kakijev sachermanton podelila priznanji za sodelovanje.



Veliko več dela sta imeli komisiji pri izbiranju najizvirnejše sladice Sladke Istre 2016, saj je bilo tu sladic največ. Za najizvirnejšo sta tudi tokrat obe komisiji okronali praline s paradižnikom, rožmarinom in solnim cvetom, ki so jo pripravili v Čokoladnici Tramontana. Torto, sladico in vino, ki so prejeli nazive naj torta Sladke Istre 2016, najizvirnejša sladica Istre 2016 in muškat Sladke Istre 2016 bo mogoče okusiti na prireditvi Sladka Istra, ki se začenja v soboto, končuje pa v nedeljo, 18. septembra, v Kopru v Areni Bonifika.