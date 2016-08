Frizer Marko strigel na vrhu Triglava

Kdor vsaj enkrat v življenju ne gre na Triglav, ni pravi Slovenec, veleva pregovor, ki pa bi ga lahko v prihodnosti nadgradili še v frizerski obliki. Mladi velenjski frizer in lastnik frizerskega salona Marko Hriberšek je, ne samo, da je postal pravi Slovenec, ampak najverjetneje tudi prvi slovenski frizer, ki je ustvarjal pričesko na 2864 metrov visokem Triglavu. Povedal nam je, da je želja za ta njegov osebni podvig zorela že več let, in ta ponedeljek se mu je lahko končno uresničila. Na Triglav se je tako odpravil skupaj s še šestimi prijatelji iz folklorne skupine Valdek iz Zavrč nad Mislinjo, katere član je. Kot kandidat se mu je javil Stani Grobelnik, zato se, kot nam je pojasnil 25-letni frizer, ki se s tem zanimivim poklicem ukvarja že osem let, tri do štiri mesece pred tem ni smel postriči. Na glavi je tako imel ravno toliko las, da se je na Triglavu, kot dodaja, lahko začutil tisti »navdih Triglava, navdih sprememb«.



»Čeprav je bila pot zahtevna, bilo je polno klinov in zajl, sem imel pred seboj velik motiv. Bil sem poln energije in volje. Res je bil zelo dober občutek,« se poti proti Aljaževemu stolpu spominja sogovornik, ki nadaljuje, da so tja prispeli v ponedeljek okoli štirih popoldne. Termometer je kazal dve stopinji pod ničlo, bilo je sončno, a precej vetrovno. »Imeli smo res vse, samo dežja ne,« takratno vreme opiše Hriberšek. Frizerske pripomočke je nosil s seboj v nahrbtniku. Poleg obveznih škarij, ogrinjala in glavnika je imel s seboj »strojček za striženje las na baterijo«. Za striženje je bilo tako vse pripravljeno, Stani je moral le še sesti na skalo oziroma vroči stol in obiskovalci so že lahko bili priča improviziranemu frizerskemu salonu.



»Striženje je bilo bolj klasično,« nam pojasni frizer in nadaljuje, da vremenske razmere česa bolj zapletenega niso dovoljevale. »Bilo je toliko hladno, da sem komaj postrigel,« priznava Marko, ki je bil po desetih minutah, kolikor je trajalo striženje, zelo zadovoljen, da je uresničil svojo dolgoletno željo. Pravi, da ni klasičen frizer in da želi z nenehnim dodatnim izobraževanjem slediti novim smernicam. Pa bo pričesko s Triglava posebno poimenoval oziroma bo del njegove ponudbe v frizerskem salonu? »Lahko bi se imenovala triglavski navdih,« razmišlja sogovornik.