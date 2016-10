Francozi po skoraj 200 letih želijo kralja, ki je pokopan v Sloveniji

NOVA GORICA, PARIZ – Morda ste vedeli ali pa tudi ne, da je v Sloveniji pokopan kralj Karel X. Francoski. Zdaj pa francoski zgodovinarji, rojalisti in njegovi potomci zahtevajo, da njegove posmrtne ostanke iz frančiškanskega samostana na Kostanjevici pri Novi Gorici premestijo v Francijo.

Poslednji francoski kralj iz burbonske rodbine je v Sloveniji pokopan poleg drugih članov svoje družine, grobnica na Kostanjevici pa je tako postala zadnje počivališče zadnjih potomcev francoske veje Burbonov.

Pokopali bi ga v katedrali Saint-Denis

»Vse, kar nam je od njega ostalo, je podoba konservativnega monarha,« je za britanski The Guardian povedal Philippe Delorme, predsednik združenja, ki si prizadeva za prenos posmrtnih ostankov, in dodal, da je njegova vladavina kljub hitremu padcu kazala prve znake parlamentarnega sistema v Franciji, čeprav se rado govori, da je bil slep in ni videl dejanskega dogajanja ter potreb ljudstva. Velja za predzadnjega francoskega monarha, ki je verjel, da bi morali Francijo reformirati brez strmoglavljenja monarhije, na kar kaže tudi njegov citat: »Čas za popravilo, ne rušenje.«

Karel X. Foto: Wikipedia

Nicolas Doyen iz združenja, ki je sprožilo kampanjo prenosa posmrtnih ostankov, je povedal, da so slovenskemu veleposlaništvu v Parizu že poslali pismo v zvezi s tem in pričakujejo odgovore. »Za nas je to simbolično in ni povezano s tem, ali ljudje mislijo, da je bil dober ali slab kralj. Držimo se načela, da bi moral biti večni počitek francoskega monarha v Franciji,« je dodal. V Francijo bi radi prepeljali tudi ostanke drugih članov, nato pa bi vse skupaj pokopali v katedrali Saint-Denis, kjer je že od nekdaj grobnica francoske modre krvi.« V času velikih preobratov in gospodarske krize bo to pomagalo Francijo pomiriti s svojo zgodovino. V tem trenutku se zdi, da v nacionalni sestavljanki manjka košček,« je še povedal Doyen.

Bežal pred kolero, umrl zaradi nje

Kot lahko beremo na spletni strani kostanjeviškega samostana, tam hranijo ostanke Karla X., ki je prestol zasedel kot tretji od bratov in s svojim načinom vladanja sprožil tako imenovano julijsko revolucijo. Prestol je moral zapustiti, skupaj z družino pa tudi Francijo. Najprej so odšli na Škotsko, v Edinburg, potem v Prago, leta 1836 pa so prišli v Gorico kot gostje grofov Coroninijev. Razlog, da so izbrali Gorico, je bil verjetno milo goriško podnebje, pa tudi strah Karla X., da bi zbolel za kolero, ki je takrat razsajala po Evropi, v Gorici pa je ni bilo.

No, le 17 dni po prihodu je umrl prav zaradi kolere, in sicer kot edina žrtev epidemije tistega časa v Gorici. Ko je bolan ležal in umiral, je skozi okno svoje sobe gledal na Kostanjevico in izrazil željo, da bi ga pokopali v tej samostanski cerkvici. Tako je Kostanjevica postala »Mali Saint-Denis«, saj vsi francoski kralji, razen treh, počivajo v tej baziliki severno od Pariza. Karel X. je torej edini francoski kralj, ki je pokopan zunaj Francije, in edini kralj, ki je pokopan v Sloveniji.