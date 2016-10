Franc padel s hruške in negiben obležal

Njegove pridne roke so razširile kmetijo, zdaj so za vedno omahnile. Foto: Dejan Javornik

Pred petimi leti si je uresničil sanje in kupil dober traktor, s katerim je tako rad delal. Foto: Dejan Javornik

ZAGORJE OB SAVI – Zasavje v svojem na videz zbitem svetu za kakšnimi zavitimi potmi razkrije naselbine, kot so Zavine v idilični, redko poseljeni dolini, od koder cesta ne pelje nikamor več. Kmetje se tod trudijo živeti in preživeti v potu svojega obraza.



Med takšne je spadal Franc Pavlič, ki je se rodil daljnega leta 1939 v družini s sedmimi otroki. Vse življenje je obdeloval zemljo na domači kmetiji, a z majhno kmetijo od nekdaj težko gre. Zato je 11 let prebil v rudniku, potem še v kamnolomu Kisovec, zadnji dve desetletji pa je bil upokojen. Bil je vajen izjemno nevarnih del, nihče ne bi pričakoval, da se bo njegova življenjska pot končala med na prvi pogled nedolžnim opravilom. Smrt je čilega 77-letnika doletela povsem nepričakovano, blizu doma, na obronku hriba s tremi drevesi: osrednje je hruška vinska moštnica, ki raste kak kilometer od Pavličeve kmetije.

