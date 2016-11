Kljub častitljivi starosti, devetdeset let bo dopolnil novembra letos, je Milan Klemenčič eden najbolj angažiranih fotografov v Pomurju, ki je še vedno najraje za objektivom. Njegova posebnost so zračni posnetki Prekmurja in Prlekije, ki so na ogled tudi na priložnostni razstavi v Gornji Radgoni.



Fotografiral bana Natlačna



K temu, da fotografira že osem desetletij, je zagotovo prispevalo naključje, saj je kot kratkohlačnik na tomboli zadel – fotoaparat, ki je od desetega leta nepogrešljiv del njegovega življenja. Takrat je bil to eden glavnih, pravzaprav drugi dobitek na tomboli, takoj za dvokolesom. »Nad nagrado sem bil tako navdušen, da sem nemudoma stekel proti domu, po poti padel na makadamski cesti, a ker sem fotoaparat kot pomembno trofejo držal visoko nad glavo, ga nisem poškodoval. Prve inštrukcije iz fotografije mi je dajal takratni poklicni fotograf, gospod Bračko iz Radencev, prvo pomembnejšo fotografijo sem posnel ob odprtju novega mostu čez Muro pri Petanjcih, ki jo je s svojo prisotnostjo počastil takratni ban dr. Marko Natlačen, fotografijo pa je objavil dnevnik Jutro. Šestega aprila 1941 sem naredil posnetek ob okupaciji Jugoslavije, ko so nemške čete v samo polurnem boju zasedle Gornjo Radgono. Med vojno so nastali številni posnetki sošolk in sošolcev, najprej na meščanski šoli na današnjem gradu in pozneje, vse do jeseni leta 1944 na gospodarski šoli, ki sem jo obiskoval v avstrijski Radgoni,« se svoje mladosti spominja Milan Klemenčič, o kateremu bi lahko napisali celo knjigo.

