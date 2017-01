FOTO: Zvezdniški prihod rokometašev: evforija do neba!

LJUBLJANA – Sprejem bronastih rokometašev je potekal pred Mestno hišo v Ljubljani. Množica evforičnih navijačev je počastila prihod junakov, ki so v soboto poskrbeli za veselje, saj so si na svetovnem prvenstvu v Franciji priborili bronasto odličje. Fantje so veličasten sprejem doživeli že na zagrebškem letališču, današnja prireditev pa je pika na i.

Nepregledna množica je navijala, vzklikala in navdušeno pozdravljala naše junake. Skupaj s selektorjem Veselinom Vujovićom so zavzeli oder in nadzravili vsem, ki so prišli praznovat zgodovinski uspeh.