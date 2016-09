FOTO: Zvezani z žico padli pod streli

KOŠNICA PRI CELJU – Pred dobrim tednom so arheologi pod vodstvom Draška Josipoviča ter Luke Rozmana v Košnici pri Celju, le nekaj sto metrov od glavne ceste Celje–Laško, odprli eno od treh povojnih grobišč. Tisto, ki je neposredno pod križem, a sta v neposredni bližini še dve, v vseh treh pa naj bi bili po oceni Josipoviča in Rozmana posmrtni ostanki od 200 do 600 vojakov in civilistov. »Sprva je kazalo, da civilistov tu ni, saj smo dva dni odkopavali samo vojaško opremo. Potem pa smo z vsakim dnem odkrili kaj novega,« pove Josipovič in nas popelje do roba kakšnih 30 metrov v dolžino izkopanega jarka, v katerem so po dobrem tednu dobro vidni ostanki skeletov, od lobanj do kosti, in to celo v več plasteh, kot tudi ostanki obuval tistih, ki pred dobrimi 71 leti najbrž niso slutili, da jih tu čaka kruta smrt. Kot je povedal Luka Rozman, predvidevajo, da se je poboj zgodil okoli 17. maja 1945. »Gre za še eno množično grobišče, v katerem so skeleti v več plasteh, žrtve pa so bile zvezane z rokami na hrbtu s telefonskimi in električnimi žicami,« pove Josipovič.

