FOTO: Žužemberčani bi sokrajanu kar podrli

Krajani anonimno protestirajo proti kozolcu pod lokalno cesto, čeprav so okrepili škarpo in cesto. Foto: Igor Mali

ŽUŽEMBERK – Med božično-novoletnimi prazniki se zdi, da se svet umirja, z njim pa tudi naša Slovenija. Toda ponekod niti v teh dneh ni (bilo) prostora za mir. »Če se zadeve ne uredijo, bomo organizirali protest pred pristojnimi organi in nelegalne objekte sami odstranili,« svarijo v Žužemberku na Dolenjskem. Od tam smo pred natanko dvema letoma poročali o cesti, ki vodi skozi srce središča Suhe krajine, pod njo se je sprožil plaz in zasul streho kozolca. Vzroke plazenja so tedaj iskali v dejavnostih lastnika zemljišča, Žužemberčana Marka Glihe, na katerem stoji star kozolec, ki ga je postavil še njegov oče Janez Pavel Gliha enkrat v prejšnjem tisočletju.



Ni utegnil pospraviti



Pred dvema letoma so bile razmere kritične, tega so se zavedali tudi na občini, a kot nam je pojasnil direktor žužemberške občinske uprave Jacques Gros, je bil glavni vzrok za težave voda, ki je prihajala z regionalne ceste. »Voda je zaradi višinske razlike dobila veliko energijo. Zaradi tega se je sprožil plaz, ampak to smo sanirali z velikim opornim zidom.«

