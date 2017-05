FOTO: Župana ovadili zaradi spodbujanja sovraštva

TRŽIČ – Ročevnica je naselje v tržiški občini, za katero je v zadnjih letih slišal marsikdo iz vrst državnih uradnikov, ki se je bil prisiljen ukvarjati z zapletenim pravnim problemom – trije lastniki so sedem zemljišč v izmeri 850 kvadratnih metrov kupili v Jugoslaviji, v samostojni Sloveniji pa so bila ta vrnjena denacionalizacijskim upravičencem. Občina ob prodaji zemljišč ni vpisala v zemljiško knjigo, čeprav se je s pogodbo to zavezala narediti; ob vračilu zemljišč prvotnim lastnikom in upravičencem pa občina tudi ni nasprotovala. Zato je sledila sodna kalvarija posameznikov – tako prvotnih kot zadnjih lastnikov –, ki so se borili za svojo last. Težave na gorenjskem koncu je reševala Upravna enota (UE) Laško, ki je odločala o ničnosti denacionalizacijske odločbe. V Tržiču so se na to temo strasti dokončno razvnele konec marca, ko se je bližala odločitev: zadnji lastniki zemljišč so (po medijskih navedbah) »jemali pomirjevala«, ker so se bali, ali bo poštar prinesel kak zahtevek ali uradno terjatev, izvršbo ali najemnino za zemljišče nekdanjih lastnikov denacionalizirancev. Po propadli mediaciji župana Boruta Sajovica je izredno sejo občinskega sveta sklical Zagon – Lista Klemna Belharja in svetnika SMC, na seji naj bi razpravljali o občinskem odkupu zemljišč; da bi bil volk sit in koza cela. Kaj so se dogovorili, ni mogoče preveriti na spletni strani tržiške občine, saj zadnji zapisi o dogajanju v občinskem svetu segajo še v lansko leto. No, župan in Ekipa Boruta Sajovica sta bolj ažurna na facebooku.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«