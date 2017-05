FOTO: Zmajčki praznujejo prvi rojstni dan

POSTOJNA – V Postojnski jami danes praznujejo prvi rojstni dan prvega izleženega zmajčka , torej mladička človeške ribice. Izlegel se je 124 dni po tistem, ko so strokovnjaki na steklu akvarija opazili prvo odloženo jajčece, v nadaljnjih osmih tednih pa so budno spremljali izleganje kar 22 ličink.

Razvoj človeških ribic je deležen številnih pohval, naraščaj pa je kmalu zaslovel kot »zmajčki iz Postojnske jame« po legendi in ljudskem izročilu, ki ga je zapisal že Janez Vajkard Valvasor.

»Zmajčke smo spremljali na poti od jajčec, embrijev in ličink – brez dokončno razvitih okončin, z veliko rumenjaka in brez sposobnosti samostojnega prehranjevanja – do mladih človeških ribic, ki danes merijo dobrih sedem centimetrov in plenijo kot pravi zmaji. Če so bili pred enim letom videti kot 'pikčasti paglavčki', so danes že popolnoma podobni odraslim človeškim ribicam. Telo in glava sta podaljšana, na sprednjih nogicah imajo po tri prste, na zadnjih pa po dva. Prešli so v mladostno obdobje, ki bo trajalo več let. Od staršev se razlikujejo samo po drobnih očeh, pigmentu, ki počasi že izginja, in velikosti. So miniatura odrasle človeške ribice in to podobo ličinke bodo ohranili do konca življenja,« so ob tem jubileju zapisali v Postojnski jami.

Izgubili bodo oči

Samica je v akvariju izlegla kar 64 jajčec, naprej se jih je razvijalo 22. Zadnji mladiček se je izlegel 14. julija lani . Jajčeca so že pred izleganjem prestavili v poseben laboratorij in jim zagotovili optimalne pogoje za razvoj. V prvem letu se je dogajalo res veliko, zdaj pa se je to malce umirilo. »V naslednjih letih bodo zmajčki 'izgubili' oči, saj jih bo prekrila koža, prav tako bodo izgubili sivkast pigment in bodo postali popolnoma 'prosojni'. Spolno bodo dozoreli v naslednjih 14 letih in živeli bodo vsaj 100 let – to so seveda naše želje. Srečno, zmajčki!« se še veselijo v Postojnski jami.