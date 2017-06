FOTO: Zlata poroka s hroščem

PETROVČE – Maj je od nekdaj mesec, ko zakonsko zvezo sklene veliko parov. Pred 50 leti sta to storila tudi Ivanka in Alojz Jelen po domače Blaževa iz Dobriše vasi pri Petrovčah, kjer se vse življenje ukvarjata s kmetijstvom in hmeljarstvom. Pred kratkim sta praznovala zlato poroko in si pred oltarjem znova izrekla zaobljube. Le nekaj dni prej sta oba praznovala tudi 78-letni rojstni dan.



Zlatoporočno zaobljubo sta imela v domači cerkvi, v župnijski baziliki Matere božje v Petrovčah, v prisotnosti hčerke in sina, ki sta bila tudi priči, ter vnukov, sorodnikov, prijateljev in sosedov. Bilo je zelo slovesno. V začetku cerkvenega obreda je zadonela poročna koračnica. Ob njenem igranju sta se zakonca, skupaj s pričama in vsemi sorodniki, podala skozi špalir, ki ga je pripravilo Društvo hmeljarjev, in odkorakala pred oltar. Poročno zaobljubo je opravil domači župnik, pater Ivan Arzenšek, pri obredu pa so kot ministranti sodelovali njuni štirje vnuki.



Zlatoporočenca sta imela poseben prevoz, zanj je poskrbel sin Bernard s svojim starodobnim volkswagnom, hroščem letnik 1971, ki je star toliko kot on in ga je dobil v dar ob svoji 40. letnici. Ivanki in Alojzu se je v zakonu poleg Bernarda rodila še hči Marjana, imata tudi šest vnukinj in vnukov: Ano, Žana, Moniko, Blaža, Lauro in Jakoba.



Jelenova sta vse življenje povezana z zemljo in kmetovanjem. Ustvarila sta lepo kmetijo, ki ima okrog 25 hektarjev zemlje in je v pretežni meri usmerjena v hmeljarstvo, imajo tudi farmo perutnine, redijo govedo in pridelujejo osnovne poljske dobrine. Z vsem tem gospodari mlajši rod, sin Bernard z družino, močno pa sta v vse vpeta tudi Ivanka, ki gospodinji, in Alojz, ki je tudi hmeljarski starešina v Društvu hmeljarjev in hmeljskih princes.