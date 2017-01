FOTO: Živali za praznike v mini kletkah

CELJE – Od sredine decembra v Celju skrbijo za pestro dogajanje, ki je zanimivo tudi za najmlajše. Otroke so vsak dan v Pravljični deželi razveseljevale pravljične vile, na kočiji sta se pripeljala mednje najprej Božiček in v zadnjih dneh dedek Mraz. Praznično dogajanje je (bilo) letos pestro, a nekatere je zmotilo, da so v središču mesta postavili majhne kletke, v katerih so zaprte živali zabaviščnega parka Mini Zoo Land iz Slovenskih Konjic. Celjanka Ana Špes je organizatorjem, Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, poslala javno pismo, v katerem je opozorila na neprimerne in slabe razmere za živali. Pod pismo se je podpisalo kar 19 društev za zaščito živali iz skoraj vse Slovenije, od Posavja do Jesenic ter od Pomurja do Primorske. »Živali so v absolutno premajhnih kletkah, izpostavljene so mrazu in stresu zaradi hrupnega dogajanja okoli njih. Takšno izkoriščanje živali za užitek in zabavo množic je nemoralno, ob tem pa so jim kršene temeljne pravice, kot je pravica do bivanja v ustreznem življenjskem okolju, pravica do naravnega vedenja in pravica do odsotnosti trpljenja. Ne gre le za nespoštovanje osnovnih njihovih pravic, ampak tudi za nepriznavanje moralne vrednosti. Tovrstna dejanja so enakovredna nehumanemu trpinčenju živali v cirkusih, vendar očitno nihče izmed organizatorjev ni pomislil, da je za ogrado žival, ki neizmerno trpi,« v pismu opozarjajo Špesova in sopodpisniki. »Kako je mogoče, da tudi inšpekcija dopušča takšno ravnanje? Bistveno vprašanje, ki ga zastavljamo tako organizatorjem kot pristojnim oblastem, pa je, kako lahko dopuščajo, da na račun izkoriščanja živali nekdo tudi dobiček,« se sprašuje Špesova.



Živali niso pod stresom



Jerneja Kolar, referentka za stike z javnostmi pri Zavodu Celeia Celje, nam je potrdila, da so prejeli elektronsko pismo Ane Špes, ki se nanaša na njihovo sodelovanje z zabaviščnim parkom Mini Zoo Land Slovenske Konjice. »Povedati moram, da je sodelovanje z Mini Zoo Land Slovenske Konjice nadaljevanje lanskega zelo uspešnega sodelovanja z njimi, ko so bili številni obiskovalci nad tem projektom navdušeni. A nismo lani na ta račun prejeli niti ene pritožbe, ki bi se nanašala na nehumano ravnanje z živalmi. Mini Zoo Land deluje v skladu z vsemi predpisi, ki jih nalaga zakon in so potrebni za nemoteno delovanje,« odgovarja Kolarjeva. Poudarja, da živalim zagotavljajo vso primerno oskrbo tako v Slovenskih Konjicah kot tudi na začasni lokaciji pred Mestnim kinom Metropol v Celju.



Na kritike so se odzvali v Mini Zoo Land Slovenske Konjice. »Tudi nas je dosegla informacija, da v Celju, kjer gostujemo že drugo leto zapored, ni ustrezno poskrbljeno za naše živali. A zagotavljamo, da je pritožba neutemeljena, in vse navedbe zavračamo. Zato smo pri za to pristojnih organih prosili oziroma celo zahtevali, da opravijo inšpekcijski nadzor. Po našem mnenju gre za nepravično in povsem neutemeljeno javno blatenje imena mini živalskega vrta, ki je živalim v Celju zagotovil več kot minimalne razmere za bivanje. Živali, ki imajo po dve posodi z vsak dan svežo vodo, hrano, steljo ter grelno lučko (ki je sicer vse živali sploh ne bi potrebovale), zagotovo niso pod stresom, kot so nam očitala društva za zaščito živali,« zagotavlja Urša Polegek. Kot pravi, bodo zadoščenje dobili šele, ko bodo tudi sami prejeli uradni odgovor inšpektorata za veterino, da je z živalmi vse v najlepšem redu.