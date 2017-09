FOTO: Zimska idila v Sloveniji, imajo kar 80 centimetrov snega

LJUBLJANA – Prebudili smo se v hladno jutro , termometri so ponekod izmerili celo minus. Nizke temperature so posledica mirne in jasne noči, medtem ko je bilo na vzhodu države zaradi nočnega vetra malce topleje.

Že dolgo ga ni bilo toliko

»V visokogorju je v ponedeljek obilno snežilo, ob tem pa je pihal še zmerni do močni severnik. Na Kredarici je skupna višina snežne odeje dosegla 80 centimetrov, kar je druga najvišja izmerjena v septembru. Več snega je bilo le leta 1988, in sicer 95 centimetrov. Kljub visoki snežni odeji se sneg najverjetneje ne bo obdržal. A leta 1972 se je septembrski sneg ohranil vse do zgodnjega poletja,« so danes zapisali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Še nekoliko bolj zimski je bil september leta 1977. Takrat je bilo nenavadno veliko snega tudi v predalpskem hribovju (na Vojskem 31 centimetrov, na Nanosu 10).

Malce se bo ogrelo

Sicer pa napovedujejo postopno otoplitev, ki ne bo izrazita. »Temperatura bo nekoliko pod povprečjem za ta čas. Po svežem jutru se bo danes ogrelo do 20 stopinj, v petek in soboto pa bo še za kakšno stopinjo topleje. Višje bodo tudi jutranje temperature, le petkovo jutro bo še zelo sveže,« so dodali.