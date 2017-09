FOTO: Zima prihaja, zapadlo je več centimetrov snega

LJUBLJANA – »Na Kredarici smo danes zjutraj izmerili 9 centimetrov debelo snežno odejo.« To so danes sporočili vremenoslovci na twitterju Agencije RS za okolje (Arso).

Prihaja severni veter

V nižjih legah nas danes čaka večinoma oblačno vreme, občasno bo še vedno deževalo. Po opoldnevu bo spremenljivo oblačno, manjše plohe pa niso izključene. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature se bodo povzpele do 17, na Primorskem pa bo še pet stopinj več.

Hladno jutro

Naslednji teden bo precej jasno, nekatere nižine bodo zjutraj odete v meglo ali nizko oblačnost. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.