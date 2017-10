FOTO: Že osem let išče Vesno, polsestro

Mama Hermina in hči Katjuša že več let iščeta Vesno. Foto: Dejan Javornik

To je zadnja podoba Vesne, ki je ostala Zakrajškovim. Foto: Dejan Javornik

TRBOVLJE, LJUBLJANA – Minuli mesec smo prek Slovenskih novic povezali polsestro Martino in polbrata Stojana Hvalo, članka pa sta vzbudila precej pozornosti; med drugim pri Hermini Štrovs in njeni hčerki Katjuši Zakrajšek, ki sta izvorno iz Trbovelj, zdaj pa bivata v Ljubljani. Tudi pri družini Zakrajškovih namreč obstaja neznanka v družinskem deblu, ki bi jo mlajša sestra Katjuša pri svojih 42 letih rada prvič videla, jo objela, izmenjala besedo in nasmeh.

Katjušin oče Ivan Zakrajšek je bil pred zakonom s Hermino v zunajzakonski zvezi z Zagrebčanko Anko Vuković in junija 1970 sta dobila hčer Vesno Zakrajšek, kot piše v izvodu iz matične knjige rojstev, ki ga je izdala – vojna misija Socialistične federativne republike Jugoslavije v Zahodnem Berlinu! Oba, mati in oče, sta bila namreč zdomca, ki sta si kruh služila onstran severnih meja domovine. »Zakrajšek Ivan izjavlja, da je otrok njegov. Mati sprejema to izjavo,« sta se glasili suhoparni notici v obrazcu za vpis rojstva v matično knjigo.

Živela je v Trbovljah

Vesna, ki jo iščejo, se je v bolnišnici rodila 26. junija kot Vesna Vuković, na vojni misiji so jo prepisali v Zakrajšek.

