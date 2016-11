FOTO: Zdravniki za višje plače, mamice za malo Nežo

LJUBLJANA – Včeraj je bil res slab dan za Slovenijo. Zdravniki so po neuspešnih pogajanjih začeli stavko, češ da so preobremenjeni, premalo cenjeni in da v takšnih razmerah ne morejo več delati. A nobena stavka in noben plačni sistem ne moreta urediti slovenskega javnega zdravstva, dokler bodo zdravniki in pacienti na tako različnih bregovih, kot so bili včeraj pred pediatrično kliniko. Tam so se namreč zbrale mamice v podporo komaj dveletni Neži Arnolj, o kateri smo pisali že v soboto. Mala Neža je borka, od katere so zdravniki, kot trdijo njeni starši, že 27. septembra dvignili roke. Čeprav bi po napovedih stroke morala umreti, že mesec in pol živi in se bori za življenje.



Težko si predstavljamo, kakšno grozo so preživljali starši male Neže, ko so morali podpisati dovoljenje, da so jo zdravniki na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno nego, kamor je bila zaradi popuščanja srca premeščena s pediatrične klinike, lahko odklopili z zunajtelesnega krvnega obtoka, po čemer naj bi v nekaj urah umrla. Tudi je nepredstavljivo težko samo pomisliti, kako se nekdo poslovi od svojega ljubljenega otroka, ki mu je kruta usoda namenila, da tako zgodaj odide s tega sveta. Zato je z besedami težko opisati veselje, srečo in upanje, ko se zgodi čudež in otrok živi naprej!

