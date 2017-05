FOTO: Zdravniki so ga zašuštrali, že pet let je nepokreten

KRŠKO – »A lahko malo pomirite očeta?« je 37-letnega sina, ki je kot priča stopil v sodno dvorano, poprosila sodnica Tanja Voglar. Svojega 66-letnega očeta na invalidskem vozičku, ki je jokal in hropel, je potrepljal po rami in mu ponudil požirek vode iz plastenke. Oče se je tako vznemiril ob pričanju o tem, kako je bil zdrav, vitalen in delaven moški, ki mu je bilo po službi največje zadovoljstvo delati na majhni kmetiji, na njivi, v vinogradu in hlevu, zdaj pa je zaradi zdravniške napake nepokreten invalid. Že nekaj minut pozneje bi vzpodbudo potreboval sin, saj se je tudi on zlomil ob pripovedovanju, kako je nekaj dni zatem, ko je bil oče zaradi bolečin v kolenu prepeljan v brežiško bolnišnico, od tam pa v Ljubljano, od zdravnikov izvedel, da bo oče tetraplegik. Sodnica je odredila 10-minutni odmor, da sta si oče in sin, ki sta se zaradi napačne diagnostike znašla v nezavidljivi situaciji, nekoliko opomogla.



Obdeloval njivo in skrbel za živali



»Vse, kar si želim, je, da bi še enkrat hodil in živel tako, kot sem nekoč,« je hlipal moški, ki je do upokojitve junija 2012 delal v eni od posavskih tovarn. Vsako jutro je vstal ob petih in pred odhodom na delo nakosil travo za zajce, od 40 do 50 jih je imel, pa kokoši, piščance, ovce, koze pa vinograd, v katerem je bilo grozdja za domačo uporabo in za prodajo. Obdeloval je njivo, na kateri je raslo vse, kar sta oče in sin potrebovala za življenje, imela sta samooskrbno kmetijo. Skozi vse leto sta imela jajca in meso, le pozimi sta kupila kaj zelenjave pa seveda moko, olje, sladkor in sol. Oče je z veliko ljubezni in navdušenjem obdeloval svoje malo posestvo, sin mu je priskočil na pomoč pri večjih delih. Pa položnice je plačeval sin, tam okrog 150 ali 200 evrov so znašali njuni stroški. Oče, ki je imel le 20 let delovne dobe, je namreč dobival samo 242 evrov pokojnine, a se ni pritoževal. Srečen je bil v svojem malem kraljestvu. Užival je v delu, sosedom je priskočil na pomoč pri kmečkih opravilih, tu in tam je šel s prijatelji na kavo, na turnir v kartanju ali pa se z avtomobilom zapeljal po opravkih. »Bil je mobilen, psihično in fizično zdrav človek, veseljak, ki je vse obrnil na šalo,« o očetu pripoveduje sin. In doda, da je šel v hrib hitreje kot on, ki je 30 let mlajši.

