FOTO: Zdravniki dvignili roke, Neža (2) pa vztraja

LJUBLJANA – Predstavljajte si, da ste mamica ali očka ljubki in živahni hčerkici, ki je bila še do včeraj zdrava, že čez mesec dni pa medicinska stroka reče, da deklice nima smisla več zdraviti, pošljejo jo v paliativno oskrbo umirajočega, povrhu pa vam z deklico, ki bi morala po vseh predpisih že umreti, niti ne dovolijo – po drugo mnenje. Vi pa bi dali zanjo vse in še več, samo da bi majceno bitje lahko še živelo! Če ste torej mamica ali očka še do včeraj tako ljubki in živahni malčici, potrebujete le trohico upanja. In toplo besedo. Ne pa nekakšnih paznikov v obliki belih bogov, ki ti ne dovolijo iz njihovega zapora.

Izklopili so jo



Štiriintridesetletna Zala in Matej Arnolj, doma iz bližine Kranja, smo izvedeli, doživljata na las podobno. Povod za njuno kalvarijo je bil neki nepomemben 18. avgust, ko je Zala svojo dveletno Nežo, dotlej živahno, bistro in predvsem zdravo, oni dan malo utrujeno in s težavami z dihanjem odpeljala k lečeči zdravnici, ta pa ju je napotila naprej na Jesenice. Diagnoza sprva ni bila znana, zato ju je dežurna zdravnica že naslednji dan premestila v Ljubljano, češ da ima dekletce zelo hude težave s srcem! Devetnajstega avgusta je bila sprejeta na kardiološki oddelek pediatrične klinike z diagnozo »odpovedovanje srčka«. Po desetih dneh in začetnem zdravljenju so malčico premestili na intenzivni oddelek, kjer je bila intubirana, z obrazložitvijo, »da srček naj ne bi zmogel več dihanja«. Pred Zalinimi očmi in očmi slovenske zdravstvene smetane je zdrava deklica začela rapidno slabeti in strmoglavljati. Že čez nekaj dni je bila že na zunajtelesnem krvnem obtoku. Starši so že kmalu v ceveh opazili strdke, takoj tudi opozorili osebje, pa naj bi jim odgovorili, »da strdki ne pomenijo nevarnosti, dokler so v normalnih velikostih«!

